Najtežji vol v Istri težji od tone

Na zadnji julijski dan je v Parku istrskega vola v Kanfanaru potekala tradicionalna 31. jakovlja s tekmovanjem istrskih volov.

Boškarin je avtohtono istrsko govedo, eden od simbolov Istre. Gre za največjega kopenskega sesalca v Evropi, ki lahko tehta celo več kot tono. Danes jih je le še okoli 1500, od tega je manj kot 30 istrskih – gre za kastrate bikov te vrste. Te živali so bile nekoč glavni steber družin, ki so živele v istrskih vaseh, pomagale so jim pri delu in pridelovanju hrane. Tradicijo njihove reje danes ohranja 15 živinorejcev.



Občina Kanfanar že 30 let spodbuja rejo istrskih volov, tako da organizira tekmovanje, na katerem izbirajo najlepšega, najtežjega in najbolj poslušnega boškarina. Letos so ponosni lastniki v tekmo poslali 23 najbolj postavnih živali. Žiriji in gledalcem so se predstavili v povorki po Parku istrskega vola. Voli so se pomerili v treh različnih kategorijah – lepoti, poslušnosti in teži.



Na letošnjem tekmovanju je bilo opaziti novinca, vola z otoka Krk, katerega lastnik je Karl Hren, a proti favoritu v tekmovanju v teži ni imel nobenih možnosti. Najtežji je kot lani postal vol Sarožin, ki je ob tej priložnosti postavil rekord najtežjega v Istri. Lani je tehtal 1303 kg, v letu dni pa se je še zredil. Na tokratnem tehtanju so številke pokazale zavidanja vredno težo: tono in 380 kg. Lastnik Mario Udovičić iz mesta Gospodi očitno vzgaja prvake, saj je njegov drugi vol, Bakin, s 1150 kg zasedel drugo mesto.



Tretje je pripadlo njegovemu soimenjaku Bakinu, katerega lastnik je Alojz Krizmanić; vol iz mesta Veli Ježenj tehta 1070 kilogramov. Mister med voli je postal Gajardo lastnice Marinele Jugovac iz Bužletov. Za najbolj poslušnega je obveljal še tretji vol po imenu Bakin, njegov lastnik je Emil Rojnić iz Orihov. Drugo mesto je pripadlo volu Boškarinu Borisa Ladike, na tretjem pa sta se znašla vola Maria Gašparinija iz mesta Fabci v bližini Poreča.



Tekmovanje je pospremilo bogato gastronomsko in kulturno dogajanje, ki je trajalo ves teden.

