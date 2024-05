Veste, kaj je grooming? Morali bi vedeti, saj predstavlja veliko grožnjo za vaše otroke

Grooming je pojav, ko nekdo z otrokom zgradi spletno (ali realno) zvezo in otroka nato preslepi oz. prisili v določeno seksualno dejanje, kot je npr. snemanje fotografije ali videoposnetka s spolno vsebino.

Kot navajajo na spletni strani Toma, k ise že leta spopada s stiskami otrok in mladostnikov, se grooming velikokrat začne z nedolžnim pogovorom, ki se nadaljuje s pogovorom s seksualno tematiko, pošiljanjem golih fotografij ali videoposnetkov (sexting), prenašanjem spolnih dejanj preko spletne kamere ali pa se spletni zlorabljalec z otrokom celo dobi v živo.

Mladi lahko pokličete na TOM vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih, med 12. in 20. uro na brezplačno številko 116 111. Na voljo pa je tudi klepetalnica in elektronska pošta (tom@zpms.si).

Kako prepoznati grooming in kako zaščititi otroka pred spletnim groomingom?

Spletni grooming v večini primerov poteka v petih korakih, pojasnjujejo na slovenski Policiji:

vzpostavljanje prijateljstva: spletni groomer bo začel komunicirati z otrokom; pri tem se bo pogosto pretvarjal, da je tudi sam otrok ali najstnik. Groomerji ponavadi otrokom pošiljajo veliko sporočil preko različnih kanalov na družbenih omrežjih, pogovor pa se nato nadaljuje v spletnih klepetalnicah.

Ohranjanje prijateljstva: groomer bo z različnimi komplimenti poskušal prijateljstvo z otrokom dvigniti na nivo tesnejšega odnosa; prizadeval si bo za vzpostavitev zaupnih odnosov, ki bodo temelj za kasnejše izsiljevanje.

Ocenjevanje tveganja: groomer se bo začel zanimati za otrokovo življenje, za družinsko situacijo, njegove odnose s starši, učitelji inprijatelji, spraševal bo o otrokovem prostem času. Otroku bo govoril, da je njun odnos skrivnost. Želel bo vedeti, kdo v družini še uporablja računalnik ter kje v stanovanju se računalnik nahaja. S tem prepreči, da bi ga pri njegovem početju zalotil otrokov starš ali skrbnik.

Izolacija otroka: groomer bo poskušal otroka izolirati od njegovih staršev, prijateljev. Predstavljal se mu bo kot njegov edini zaupnik in prijatelj. Včasih otroka celo naščuva, da njegovi starši in prijatelji niso vredni zaupanja in da lahko zaupa samo njemu.

Pogovor o spolnosti: otroka postopoma navaja na tematiko spolnosti. Sprva pošilja zelo subtilna seksualna sporočila, ki se nanašajo na otrokov videz ali telo. Groomer poskuša izvedeti, koliko otrok ve o spolnosti, nato pa ga začne spodbujati, da mu pošilja svoje intimne fotografije. Te nato služijo za izsiljevanje otroka, s katerim poskuša dobiti še več fotografij ali izsiliti srečanje v živo.

Grooming se nato lahko nadaljuje z dejanskim spolnim odnosom, opozarjajo policisti. Nadaljevanje pa je lahko še bolj srhljivo. Včasih groomer svojo žrtev prepriča o udeležbi v spolnih aktivnostih, otroka pa tudi posname med določenim spolnim aktom. Do tega ga pripravi tako, da ga čustveno izsiljuje ali pa ga prepriča, da je spolni odnos med njima nekaj normalnega.

Pomembno si je zapomniti, da ne obstaja samo en tip groomerja. Veliko različnih ljudi uporablja internet z namenom, da bi otroke preslepili, prisilili ali prepričali v to, da jim pošljejo svoje gole fotografije. Pogosto to storijo odrasli, ki se pretvarjajo, da so otrokovi vrstniki, ni pa to nujno. Včasih pa se – nasprotno – niti ne trudijo zakriti svoje starosti ali spola, se pa otroku predstavljajo kot športni trenerji, slavne osebnosti, influencerji, zato da bi z otrokom razvili t. i. pokroviteljski tip razmerja.

Resnična zgodba

Nedavno smo poročali o 23-letniku, ki je komuniciral z dekleti, starimi od 13 do 16 let, in jih prepričal, da so so se slekle ter mu pošiljale njihove gole fotografije.

Policisti so ugotovili, da je osumljeni najmanj 8 mladoletnih oseb, na posebno predrzen način zlorabljal za pridobitev slikovnih in video datotek s seksualno vsebino. Z dejanji je pri dekletih povzročal stisko, osramočenost in strah.