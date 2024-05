Eno leto živela na strehi za reklamnim napisom

Na podstrešju supermarketa Family Fare v Midlandu v ameriški zvezni državi Michigan je celo leto živela brezdomka, ne da bi kdor koli kaj posumil. Štiriintridesetletnico so našli v prostoru za reklamnim napisom trgovine, ko so delavci, ki so na strehi supermarketa naleteli na električni podaljšek, sklenili preveriti, kam pelje kabel.

Vodil jih je do reklamnega napisa, za katerim si je nepovabljena gostja na podstrešju ustvarila udobno gnezdece s talnimi oblogami, z nekaj malega pohištva, osebnim računalnikom in aparatom za kavo.

Odkrili so jo delavci, ki so sledili električnemu kablu na strehi. FOTOGRAFIJi: Midland Daily News

Opravičila se je in odšla svojo pot.

Vedno je izginila

Delavci so seveda poklicali policiste, tem pa je ženska povedala, da ima službo drugje, a da nima doma in da na podstrešju trgovine živi že približno eno leto. »Bila je brezdomka,« je povedal policist Brennon Warren z midlandske policijske uprave. »To je zgodba, zaradi katere se lahko samo popraskaš po glavi – nekdo je preprosto živel za reklamnim napisom. Ljudje so jo občasno opazili, a je vedno nenadoma izginila,« je pojasnil policist Warren. »Nihče ni vedel, kam je šla, vendar nihče ni niti pomislil, da bi lahko živela na podstrešju supermarketa.«

Urejeno bivališče

Ženska policistom ni povedala, kako je ugotovila, da je podstrešje supermarketa dostopno skozi vrata na strehi, oziroma kako se je prebila tja, ne da bi jo ljudje videli; lestve, po kateri bi se lahko povzpela, ni bilo. Policija jo je poimenovala strešna nindža, ker je nihče ni nikoli opazil ne pri vstopanju ne pri odhodu iz bivališča.

Imela je službo, bivališča pa ne.

V času, ko je živela nad supermarketom Family Fare, ji je uspelo namestiti celo nekaj talnih oblog, skozi strešno vtičnico pa si je v domovanje napeljala elektriko. Policija je našla tudi mini pisalno mizo, računalnik in tiskalnik, oblačila in druge stvari, ki bi jih pričakovali v običajnem domu.

Ko so jo po kakšnem letu le zalotili, so jo prosili, naj odide. Ženska se je opravičila za morebitne nevšečnosti in takoj odšla. Po poročanju lokalnih medijev je zavrnila možnost stika s službami za brezdomce, proti njej pa ni bila vložena obtožnica. »Opravičila se je in odšla svojo pot. Kam je šla, ne vem,« je še povedal policist Brennon Warren.