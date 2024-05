Slovenski ustvarjalci in filmi v Cannesu

Canski filmski festival, ki je mesto na francoski rivieri za 11 dni spremenil v filmsko prestolnico, velja za enega najpomembnejših in najprestižnejših na svetu. In prav tu, kjer najuglednejši filmski ustvarjalci pokažejo svoje mojstrovine, se bodo v uradnem tekmovalnem programu festivalske 77. izdaje predstavili tudi slovenski filmski ustvarjalci, ki so se med elito prebili s koprodukcijskim kratkim filmom Mož, ki ni mogel molčati hrvaškega režiserja in scenarista Nebojše Slijepčevića.

Zgodba po resničnih dogodkih, ki nas popelje v Bosno in Hercegovino leta 1993, je nastala ob sodelovanju Hrvaške, Slovenije, Belgije in Francije, v središče pa postavi moralno dilemo ljudi, ki zaradi strahu pogledajo stran. Štirinajst minut dolga filmska stvaritev – ta se je iz več tisoč prijavljenih kratkih filmov uvrstila v tekmovalno enajsterico – nas popelje v dogodek, ko srbske paravojaške sile zaustavijo potniški vlak. A ko se vojaki spravijo na nedolžne civiliste, se jim izmed 500 potnikov zoperstavi le eden – in to plača s svojim življenjem.

Za nagrado se med kratkimi filmi poteguje Mož, ki ni mogel molčati. FOTO: Antitalent/sfc

14 minut je dolg naš koprodukcijski kratki film.

Dva filma

»Delo na filmu je bilo izjemno premišljeno, od začetne ideje do realizacije in distribucije, vse je bilo natančno in spretno odmerjeno,« je ob pomembni uvrstitvi filma v konkurenco za zlato palmo dejal direktor fotografije Gregor Božič, ki filmu napoveduje dolgo in uspešno festivalsko pot ter upa, da bo kmalu predstavljen tudi slovenskemu občinstvu. »Festival v Cannesu je največji in najpomembnejši svetovni filmski festival, njegov glavni tekmovalni program pa sveti gral in ambicija vsakega filmarja,« zadovoljstva ne more skriti naš producent Boštjan Virc. Glavno vlogo je odigral hrvaški zvezdnik Goran Bogdan, medtem ko je slovenski igralski delež prispeval Nebojša Pop Tasić, ki od leta 1992 živi in dela v Sloveniji.

S celovečercem Odrešitev za začetnike se bo predstavila Sonja Prosenc. FOTO: Mitja Ličen, Monoo/sfc

Na festivalski tržnici pa Slovenski filmski center letos predstavlja dva filma. Na zaprti projekciji pred junijsko svetovno premiero na festivalu Tribeca v New Yorku se bo selektorjem evropskih festivalov in distributerjem predstavil celovečerni igrani film Odrešitev za začetnike režiserke Sonje Prosenc. Italijanski prodajni agent Illmatic Film Group pa bo iskal kupce za celovečerni dokumentarni film Cent'anni režiserke Maje Doroteje Prelog, ki je imel svetovno premiero januarja na tržaškem filmskem festivalu.