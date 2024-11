Najboljše smučišče na svetu je Val Thorens v Franciji

Val Thorens, najvišje evropsko smučišče, ki se začne na 2300 m višine, je prepričalo strokovnjake smučarske industrije, a tudi smučarje, saj so mu v glasovanju na spletni strani World Ski Awards podelili največ glasov in naslov najboljšega smučišča na svetu. Francosko smučarsko središče je znano tudi po odlični infrastrukturi in ponudbi nastanitev. Tamkajšnji hotel Le Pashmina, v katerem boste za tri noči odšteli okoli 772 evrov, je prejel nagrado za najboljši smučarski butični hotel na svetu.

Čeprav so jih Francozi prehiteli, se tudi Švicarjem, ki se radi pohvalijo z vrhunsko gostinsko smučarsko ponudbo, ni treba sramovati, saj so zmagali v dveh ključnih kategorijah. W Verbier je najboljši smučarski hotel na svetu, Chalet Zermatt Peak v Zermattu pa je prejel naziv najboljše smučarske koče na svetu.

Le Pashmina je najboljši butični smučarski hotel na svetu. FOTO: Le Pashmina

Smučišče je znano po višini in tudi po odlični infrastrukturi.

Rekordno število glasov

Najboljše pokrito smučišče na svetu ostaja Ski Dubai. V kategoriji novincev je najboljši novi smučarski hotel na svetu postal japonski Muwa Niseko, Méribel's Chalet Harmony, ki po besedah strokovne žirije ponuja redko mešanico razkošja, zasebnosti ter bližine smučišč in središča letovišča, pa je najboljša nova hotelska brunarica na svetu. Leo Trippi je prejel nagrado za najboljšega svetovnega organizatorja smučarskih potovanj, Sunweb pa za najboljšega svetovnega organizatorja smučarskih tur.

»Navdušeni smo, da lahko razkrijemo najboljše smučarske organizacije leta 2024 – letovišča, brunarice, hotele, agente in ponudnike potovanj, ki svetovni smučarski sektor dvigujejo v nove višave,« je dejal Sion Rapson, generalni direktor World Ski Awards, in se še pohvalil, da so letos prejeli rekordno število glasov smučarjev z vsega sveta.