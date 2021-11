Naj vas popusti ne zavedejo: letošnji črni petek vas lahko najbolj udari po denarnici

Letošnji črni petek bi se lahko izkazal za najdražjega doslej, piše CNN. Svetovno gospodarstvo se namreč še ni spopadlo s krizo v oskrbovalnih verigah in pomanjkanjem delovne sile v transportni panogi, zato je v trgovinah vse manj izdelkov in vse bolj se podaljšuje čakalna doba za ključne izdelke praznične sezone. Posledično letos ni takšne potrebe po velikih popustih trgovcev. Po analizah in projekcijah podjetja Adobe naj bi bili v ZDA popusti v povprečju med 5 in 25 odstotki, kar je približno 5 odstotkov manj, kot so jih tam vajeni potrošniki, piše Business Insider.

Kriv zastoj v dobavnih verigah

Zastoj v svetovnih oskrbovalnih verigah je nekatere trgovce prisilil k zgodnejšemu začetku prodaje, pa tudi k zmanjšanju obsega in zneska popustov. Strokovnjaki za logistiko so potrošnike že opozorili, da če želijo zagrabiti popuste, ki so jih vajeni za praznične nakupe, naj to storijo čim prej. Ne samo, da se bo podražilo blago, kot so elektronske naprave in tekstilni izdelki, ampak se bo podražil tudi praznični dekor, kot so umetna božična drevesca in okraski, piše Bloomberg.

Kot že omenjeno, je eden glavnih razlogov za zamude in težave v oskrbovalnih verigah povečano povpraševanje zaradi okrevanja svetovnega gospodarstva. V petek police sicer ne bodo prazne, bo pa težje dobiti najbolj iskano blago. »To je noro. Imamo težave z dostavo izdelkov, po katerih je povpraševanje, hkrati pa imamo zaradi pandemije resen presežek blaga, po katerem ni povpraševanja,« pojasnjuje nemški ekonomist Gerrit Heinemann. »Letos ne gre za to, da bi dosegli nekoliko višji promet in čim prej začeli z božično razprodajo, ampak je črni petek za številne trgovce zadnja priložnost, da se rešijo zalog po vsaj nekoliko sprejemljivih cenah,« dodaja strokovnjak. »Komur to ne bo uspelo, bo šel morda prihodnje leto v stečaj,« še dodaja.

Amazonovi delavci bodo stavkali

Amazonovi delavci po vsem svetu se pripravljajo na stavko za črni petek, s katero želijo izboljšati delovne pogoje in potrkati na vest uprave podjetja. Kot poroča Business Insider, so delavci v izjavi in pozivu k stavki ta petek zapisali, da je pandemija razkrila, da podjetje dobiček postavlja pred svoje zaposlene, družbo in ves planet – Amazon jemlje preveč in vrača premalo.

Protest je odgovor delavcev na grozne delovne razmere, dolg delovni čas, nizke plače in zapleten sistem ocenjevanja vsakega posameznega delavca. Zahteve stavkajočih so med drugim višje plače, večja varnost na delovnem mestu, pa tudi »prekinitev nadzornega režima, s katerim Amazon pritiska na delavce«.