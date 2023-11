Nadvse redek pojav: dvojno veselje v rezervatu

V Keniji je slonica skotila dvojčici, je sporočila okoljevarstvena skupina Save the Elephants. To je za največje kopenske sesalce na planetu redek pojav, saj dvojčki predstavljajo zgolj en odstotek kotitev slonov.

Slonica z imenom Alto ju je skotila v nacionalnem rezervatu Samburu na severu Kenije, je še pojasnila organizacija Save the Elephants ter dogodek označila za »dvojno veselje«. To je sicer že drugi par, ki je nedavno prišel na svet v rezervatu. V začetku leta 2022 so namreč pozdravili dvojčka moškega in ženskega spola.

Na videoposnetku, ki ga je organizacija Save the Elephants objavila na družbenih omrežjih, je videti, kako se slonji mladički hranita z materjo in drugimi člani črede.

Ogrožene živali

Afriški sloni imajo med vsemi živečimi sesalci najdaljše obdobje brejosti. Svoje mladiče nosijo skoraj 22 mesecev, skotijo pa približno vsaka štiri leta. Slonji dvojčki pogosto ne živijo dolgo. Par, ki se je leta 2006 skotil v Samburuju, ni preživel več kot nekaj dni.

Svetovna zveza za varstvo narave (IUCN) afriške savanske slone zaradi posledic uničevanja njihovega habitata in nezakonitega lova uvršča med ogrožene živali. V sedemdesetih in zgodnjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja je populacija slonov v Keniji štela 170.000, do konca leta 1989 pa se je zaradi povpraševanja po slonovini zmanjšala na samo 16.000. Po podatkih kenijske službe za divje živali v tej državi trenutno živi več kot 36.000 slonov, saj so bila prizadevanja za zajezitev divjega lova uspešna.