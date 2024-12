Na vlakih brez točenega piva

Osrednji upravljavec nemških železnic Deutsche Bahn spreminja gostinsko ponudbo na vlakih na dolgih razdaljah. Med drugim ne bo več prodajal točenega piva, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Med februarjem in majem v gostinski ponudbi načrtuje tudi pilotni projekt testiranja brezgotovinskega poslovanja.

Pivo je poleg kave na nemških vlakih na dolge razdalje najbolj priljubljena pijača, na Deutsche Bahnu pa ugotavljajo, da potniki vedno bolj sprašujejo po ustekleničenih pivih. Delež točenega piva je v zadnjih desetih letih nazadoval s 50 na okoli 15 odstotkov. Deutsche Bahn zato namerava s februarjem razširiti ponudbo ustekleničenih piv.

Na nemških vlakih na dolgih progah bo pivo le še v steklenicah. FOTO: Jana Rodenbusch/Reuters

2,5 milijona litrov piva na leto prodajo na nemških vlakih.

Poleg tega upravljavec železnic ugotavlja, da je že polovica vseh plačil za njegove gostinske storitve brezgotovinskih. Po izvedbi testne faze se bo tako odločil, ali bo v gostinski ponudbi razširil brezgotovinska plačila.

Krepitev gostinske ponudbe

Deutsche Bahn naj bi v prihodnje v svoji gostinski enoti odprl dodatnih 100 delovnih mest za polni delovni čas, pri čemer želi kadrovsko okrepiti predvsem linije, kjer je več povpraševanja. V nemškem medkrajevnem železniškem omrežju sicer vsak dan deluje 410 bistrojev in restavracij, kjer je zaposlenih 3200 ljudi.

Lani je prodaja Deutsche Bahna v gostinski enoti dosegla 110 milijonov evrov. Najbolj prodajana pijača je bil kapučino, najbolje prodajana hrana pa topli sendvič s šunko in sirom; lani so jih prodali več kot tri četrt milijona. Potniki na nemških vlakih sicer popijejo okoli 2,5 milijona litrov piva na leto. V prihodnje bodo ponujali sedem vrst ustekleničenega piva in sezonsko pivo, pri čemer naj bi bolj upoštevali aktualne trende, kot so brezalkoholna, naravno motna in kraft piva.