Na predsedniških volitvah na Finskem glede na prve izide zmagal nekdanji premier

Na predsedniških volitvah na Finskem je glede na prve izide na podlagi predčasnega glasovanja zmagal nekdanji premier Alexander Stubb, in sicer z 52,7 odstotka glasov. Njegov tekmec Pekka Havisto je v drugem krogu volitev prejel 47,3 odstotka glasov.

Izidi predčasnega glasovanja, ki so jih objavili po zaprtju volišč ob 20. uri po krajevnem času (19. uri po srednjeevropskem) dokaj zanesljivo napovedujejo zmagovalca volitev, saj je na Finskem svoj glas predčasno oddalo 46 odstotkov od skupno 4,3 milijona volilnih upravičencev.

Na družbenih omrežjih je nekdanji premier objavil fotografijo, ko je z ženo oddal svoj glas.

Po več kot desetletju vodenja Finske se poslavlja priljubljeni predsednik Sauli Niinistö, ki po dveh zaporednih šestletnih mandatih ne more znova kandidirati za položaj.

Kandidat vladajoče konservativne Stranke nacionalne koalicije (NCP) za njegovega naslednika Stubb je v prvem krogu volitev, v katerem se je za predsedniški stolček potegovalo devet kandidatov, prejel 27,3 odstotka glasov, Haavisto iz vrst Zelenih pa 25,8 odstotka.

Ključni temi predvolilne kampanje

Ena najpomembnejših nalog finskega predsednika je, da skupaj z vlado odloča o zunanji in varnostni politiki, imenuje vlado in potrjuje zakone.

Ključni temi predvolilne kampanje sta bili zunanja politika in odnosi s sosednjo Rusijo, tudi v luči nedavnih pritiskov in zapiranja prehodov na rusko-finski meji, ruske agresije v Ukrajini in posledičnega vstopa Finske v zvezo Nato julija lani.