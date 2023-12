Rusija novači migrante na meji s Finsko

Rusija vojake za vojno v Ukrajini išče tudi med tujimi migranti na meji s Finsko. Po pisanju britanskega BBC so številne tujce, ki so jih zaradi »kršenja imigracijskih zakonov« ustavili na rusko-finski meji, odpeljali v vojaško oporišče na meji z Ukrajino.

Praksa prisiljevanja ljudi v deportacijskih centrih, naj podpišejo pogodbe za sodelovanje v spopadih v Ukrajini, ni nova, a tega je precej več, odkar na mejo s Finsko prihaja vedno več ljudi. Finska je nedavno zaprla vseh osem mejnih prehodov z Rusijo in obtožila uradno Moskvo, da migrante in iskalce političnega azila namenoma usmerja na njeno mejo, da bi destabilizirala državo, potem ko se je letos pridružila Natu.

Vsi mejni prehodi so zaprti. FOTO: Lehtikuva, Reuters

Deportacija ali vojska

Kakor poroča BBC, so v Kareliji, eni izmed treh ruskih pokrajin, ki mejijo na Finsko, v zadnjih treh tednih aretirali 236 ljudi brez veljavnih vizumov; čaka jih izgon iz države. Podobno je menda tudi v drugih dveh obmejnih pokrajinah, Leningrajski in Murmanski oblasti. BBC navaja primer približno 40-letnega Somalijca, ki so ga prijeli sredi novembra, mu dosodili plačilo globe v višini 2000 rubljev (20 evrov) in mu odredili izgon, kar je standardni postopek za vsakogar brez vizuma.

Možakarja in še najmanj ducat drugih so v deportacijskem centru v Petrozavodsku kmalu po prijetju obiskali vojaški predstavniki in jim ponudili »državno službo«. Obljubili naj bi jim pošteno plačilo, zdravstveno zavarovanje in dovoljenje za bivanje v Rusiji po opravljenem enoletnem vojaškem služenju.

Tujce brez vizumov v deportacijskih centrih obiskujejo vojaški predstavniki.

Omenjeni Somalec je v Rusijo prišel sredi julija in nato prek Belorusije poskušal priti na Poljsko. Kakor je povedal, se je na začetku novembra v spletnih klepetalnicah začelo govoriti, da je rusko-finsko meja postala bolj prehodna. In tako se je kot številni drugi migranti odpravil na severozahod Rusije.

Finske oblasti za povečano število migracij in prošenj za azil krivijo Rusijo, ki da na meji ni več preverjala vizumov, poleg tega pa je migrantom delila kolesa, s katerimi so zaobšli prepoved prihajanja na mejne prehode peš. Finska je zato 29. novembra zaprla še zadnji odprti mejni prehod z Rusijo Raja-Jooseppi, a menda ga bo proti koncu leta spet odprla.