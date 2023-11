Finska zaprla še zadnji mejni prehod z Rusijo, krivi so migranti (FOTO in VIDEO)

Finska bo zaradi navala migrantov za potnike zaprla še zadnji odprti mejni prehod z Rusijo, je danes sporočil predsednik finske vlade Petteri Orpo.

Predsednik finske vlade Petteri Orpo FOTO: Lehtikuva Via Reuters

Zaprtje bo trajalo najmanj do 13. decembra. Za železniški in tovorni promet iz Rusije bo ostala odprta le železniška postaja Vainikkala na jugovzhodu države tik ob meji, so še pojasnili v Helsinkih.

Na Finskem se je v zadnjih mesecih povečalo število prosilcev za azil, ki so brez vizuma v državo vstopili čez 1340 kilometrov dolgo vzhodno mejo z Rusijo. V luči tega so finske oblasti v zadnjih dveh tednih zaprle vse mejne prehode z Rusijo, z izjemo prehoda Raja-Jooseppi na skrajnem severu države ob meji z rusko regijo Murmansk.

Na Finskem se je v zadnjih mesecih povečalo število prosilcev za azil. FOTO: Lehtikuva Via Reuters

Finska mejna straža spremlja migrante FOTO: Lehtikuva Via Reuters

Po podatkih finske mejne straže se je od avgusta povečalo predvsem število nezakonitih prehodov državljanov z Bližnjega vzhoda in iz Afrike. Skupno je sicer od avgusta na Finsko prek Rusije vstopilo okoli 700 prosilcev za azil.

Tarča ruske hibridne operacije

Ob tem so Moskvo večkrat obtožili, da nezakonite migrante namenoma pošilja na finsko mejo z namenom destabilizacije svoje sosede kot odgovor na njeno članstvo v Natu. V Moskvi so obtožbe zavrnili.

Orpo je nato danes sporočil, da bo vlada zaradi navala migrantov za potnike zaprla tudi prehod Raja-Jooseppi za začetno obdobje dveh tednov. Po besedah notranje ministrice Mari Rantanen bo zaprtje začelo veljati v noči na četrtek in bo trajalo do 13. decembra, poročajo tuje tiskovne agencije.

Finska je tarča ruske hibridne operacije. To je vprašanje nacionalne varnosti,« je ob tem dejala Rantanenova. Na podlagi izjave finske vlade bodo prosilci za azil za zaščito tako lahko zaprosili le še na «odprtih mejnih prehodih za zračni in pomorski promet«.

»Gre za organizirano dejavnost in ne za resnične izredne razmere,« je poudaril Orpo. FOTO: Lehtikuva Via Reuters

»Gre za organizirano dejavnost in ne za resnične izredne razmere,« je poudaril Orpo in dodal, da to dokazuje tudi dejstvo, da so migranti z lahkoto našli pot do oddaljenega mejnega prehoda Raja-Jooseppi.

