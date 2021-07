Na Kubi prijeli novinarje

Na Kubi so neprijavljena javna zbiranja nezakonita in do nedavnega so bili protesti redki.

Voditelji Evropske unije pozorno spremljajo dogajanje na Kubi, ki jo že nekaj tednov pretresajo protesti. Kljub temu da so ti večinoma mirni, pa kubanskih oblasti to ni ustavilo, da ne bi aretirali na tisoče aktivistov in tudi novinarjev, med njimi je denimo novinarka španske televizijske mreže ABC, ki je v Havani o protestih zgolj poročala. Visoki zunanjepolitični predstavnik EUje dejal, da EU najbolj skrbi prav zatiranje protestov, saj imajo Kubanci vso pravico do izražanja mnenja. Kubansko vlado poziva, naj spoštuje človekove pravice in svoboščine, izpusti vse samovoljno pridržane protestnike, posluša glasove državljanov in se vključi v dialog glede njihovih težav. Na Kubi so sicer neprijavljena javna zbiranja nezakonita in do nedavnega so bili protesti redki, kar je še toliko večji znak, da je ljudem dokončno prekipelo.Kubanci so se na ulice odpravili zaradi vedno slabših razmer za življenje. V državi primanjkuje osnovnih potrebščin, položaj prebivalcev, ki so večinoma odvisni od turizma, pa se je še poslabšal zaradi pandemije ter prepovedi potovanj. Domačini so že pred nekaj meseci tarnali, da v trgovinah ni hrane, za štruco kruha so mnogi stali v vrsti od ranega jutra, a na koncu domov odšli praznih rok. V bolnišnicah zmanjkuje zdravil in drugih pripomočkov, celo letina sladkorja, glavne izvozne surovine, je bila letos katastrofalna, povrhu pa si zaradi hude deflacije ne morejo privoščiti, da bi reči, ki jim primanjkujejo, uvozili. Ljudje se počutijo nemočne in postajajo vedno bolj besni, za zlom ekonomije pa krivijo vlado, zahtevajo reforme in svobodo.