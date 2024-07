Na Hrvaškem gorijo alarmi: oranžno opozorilo za tri regije, možni nalivi, grmenje in močan veter

Državni meteorološki zavod (DHMZ) je razglasil vremenski alarm za celotno Hrvaško. V večjem delu države velja rumeno opozorilo za nevihte, na Dubrovniškem, Splitskem in kninskem pa oranžno opozorilo.

Po napovedih DHMZ bo danes v notranjosti vreme spremenljivo, ponekod z dežjem, možni pa so tudi močnejši nalivi z grmenjem. Na Jadranu bo povečini sončno, a ne povsem stabilno, predvsem v Istri in na jugu bodo možne krajevne plohe.

V notranjosti bo pihal šibak do zmeren severni in severozahodni veter, prehodno in močne nestanovitnosti. Na Jadranu bo pihala zmerna in močna burja, ponekod s sunki burje, popoldne pa severozahodnik. Najvišje dnevne temperature na kopnem bodo od 25 do 30, na Jadranu od 31 do 35 stopinj.