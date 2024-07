Neverjetno visoke temperature morja na Hrvaškem: konec tedna bo še huje, posledice pa bodo katastrofalne

Merilne postaje Državnega hidrometeorološkega zavoda (DHMZ) ob hrvaški obali in na otokih so v petek v jutranjih urah pokazale, da je na Jadranu precej vroče.

Boja DHMZ v Velikem jezeru na Mljetu je v petek ob 8. uri sporočila, da je temperatura 29,5 stopinje Celzija. Ob tem je bila temperatura morja na Krku 28 stopinj Celzija, boja v morju v Malinski na Krku pa je pokazala 28,3 stopinje Celzija. V Pulju je bila temperatura morja 28,5 stopinje Celzija. Temperatura morja na Rabu, v Zadru, Opatiji in Dubrovniku je bila višja od 27 stopinj Celzija.

Takšne vremenske razmere so za morska bitja neugodne. Organizmi, ki niso navajeni, da se morje segreje tudi do 27 stopinj Celzija, predvsem ribe, morajo pred to vročino pobegniti. Tisti organizmi, ki se manj gibljejo – korale, spužve, brjofiti – se ne morejo rešiti vročine in poginejo, poroča Jutarnji list.

»To intenzivno segrevanje vodi do smrti tistih simbiotskih alg, ki živijo s koralami, in to je dobro znan proces beljenja koral, kjer dejansko potem, ko te alge zapustijo korale, tudi korale zelo hitro odmrejo. Torej so ena bolj ranljivih skupin,« je za televizijo RTL povedal Marin Kirinčić, muzejski svetovalec iz Reškega prirodoslovnega muzeja.

Jadran se je v zadnjih 30 letih precej spremenil. FOTO: Roman Šipić

Biolog dr. Petar Kružić, redni profesor na Fakulteti za naravoslovje in matematiko (PMF) v Zagrebu, je pred tem za Jutarnji povedal, da se je Jadran v zadnjih 30 letih precej spremenil.

»Zaradi segrevanja morja prihajajo nove vrste, najprej je na primer prispela tropska alga Caulerpa taxifolia, nato pa Caulerpa cylindracea, ki na morskem dnu gradi preproge in duši morske organizme, kot so korale in morske spužve. Vendar nenehno prihajajo nove in nove vrste, na primer rdeča alga Womersleyella, ki živi v globinah med 20 in 30 metri in duši organizme v koraligenu,« je povedal Kružić.

Morska gladina se počasneje segreva kot kopna in počasneje ohlaja, zato njena temperatura ne naraste tako visoko in ne pade tako nizko kot temperatura kopnega. Zato sta kopno in zrak nad njim podnevi in ​​poleti toplejša, ponoči in pozimi pa hladnejša od morske gladine in zraka nad njo, poroča more.slobodnadalmacija.hr.

Kakšne temperature pričakujemo na slovenski strani?

ARSO napoveduje temperaturo morja v Sloveniji 26 stopinj Celzija. Morje bo mirno do rahlo vzvalovano (1–2). Vidljivost bo nad 10 km. Vremenska slika kaže, da bo danes večinoma sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. V zaledju lahko popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišja dnevna temperatura bo do 32 °C. Pihala bo šibka burja.

Napoved za slovensko Primorje FOTO: ARSO