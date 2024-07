Ponekod se že pojavljajo plohe in nevihte

Vremenoslovci napovedujejo, da bo danes popoldne delno jasno, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, ki se ponekod že pojavljajo. Napovedujejo še, da bo jutri pretežno jasno s svežim jutrom.

»Popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Še se bodo pojavljale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Ponekod bo pihal severni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem do 32 °C,« so zapisali na spletni strani agencije za okolje.

V četrtek bo pretežno jasno. Čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti, ki je bo več nad hribovitimi kraji. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem okoli 30 °C. V petek in soboto bo večinoma jasno. Jutra bodo še sveža, čez dan pa bo postopno topleje.

Agencija za okolje je izdala opozorilo zaradi velike požarne ogroženosti naravnega okolja na Primorskem.

Prihaja ciklon

Dodajajo še, da je nad Britanskim otočjem ciklon z vremensko fronto. Iznad zahodne se proti srednji Evropi širi območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka k nam nekoliko hladnejši in postopno bolj suh zrak.

V napovedi za sosednje pokrajine napovedujejo, da bo popoldne delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v krajih vzhodno od nas ter v Alpah bodo še nastale posamezne plohe ali nevihte. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja. V četrtek bo pretežno jasno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti, ki je bo več v Alpah. Burja ob severnem Jadranu bo ponehala.