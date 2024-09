Na Bližnjem vzhodu se vrstijo obsodbe umora vodje Hezbolaha

Na Bližnjem vzhodu se danes vrstijo obsodbe umora vodje libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah Hasana Nasrale, ki je v petek umrl v izraelskem zračnem napadu v Bejrutu. V Libanonu, Iranu in Iraku pa so ob njegovi smrti razglasili žalovanje.

Libanonska vlada je sporočila, da bo žalovanje po smrti dolgoletnega vodje Hezbolaha trajalo od 30. septembra do 2. oktobra. Iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej je razglasil petdnevno žalovanje, v Iraku pa bo trajalo tri dni.

Hamenej, ki so ga po smrti vodje Hezbolaha premestili na varno, je danes tudi pozval vse muslimane, naj stojijo ob strani Libanoncem in Hezbolahu ter ju podpirajo pri spopadih z izraelskim režimom.

Prvi podpredsednik Irana Mohammad Reza Aref je po poročanju iranske tiskovne agencije Isna opozoril Izrael, da bo smrt Nasrale povzročila njegovo uničenje. Iransko zunanje ministrstvo, ki financira in oborožuje Hezbolah, pa je sporočilo, da se bo delo Nasrale nadaljevalo tudi po njegovi smrti.

Palestinski predsednik Mahmud Abas je Libanonu izrazil globoko sožalje zaradi smrti Nasrale in civilistov, ki so bili ubiti v brutalni izraelski agresiji, so sporočili iz njegovega urada.

»Gre za strahopetno teroristično dejanje«

Palestinsko islamistično gibanje Hamas, ki ga Hezbolah podpira, pa je zatrdilo, da bo uboj Nasrale le še okrepil odpor v Palestini in Libanonu. »Najostreje obsojamo to barbarsko agresijo in napad na stanovanjske stavbe v južnem predmestju Bejruta ter menimo, da gre za strahopetno teroristično dejanje, pokol in grozljiv zločin,« so sporočili iz gibanja.

Oboroženo palestinsko gibanje Islamski džihad pa je poudarilo, da bodo »prej ali slej odporniške sile v Libanonu, Palestini in regiji prisilile sovražnika, da bo plačal ceno svojih zločinov in okusil poraz za to, kar so storile njegove grešne roke«.

Tudi Sirija je obsodila umor Nasrale, ki je veljal za enega glavnih podpornikov Damaska v dolgoletni državljanski vojni. Kot je sporočilo sirsko zunanje ministrstvo, Izrael s tem znova potrjuje svoje barbarstvo in brezobzirno nespoštovanje vseh mednarodnih standardov in zakonov.

Uboj Nasrale je obsodil tudi Irak. Predsednik vlade Mohamed Šija al-Sudani je ocenil, da gre za zločin, ki kaže, da je judovska država prestopila vse meje.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan pa je v odzivu na nasilje v Libanonu Izraelu očital, da izvaja politiko genocida, okupacije in invazije.

Jemenski uporniki hutijevci, ki jih podpira Iran in ki v znak solidarnosti s Hamasom napadajo ladje v Rdečem morju, so v izjavi zapisali, da bo»mučeništvo Hasana Nasrale povečalo plamen žrtvovanja, vročino navdušenja in moč odločnosti proti Izraelu«.