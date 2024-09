Izrael z novimi napadi na Libanon, nad Tel Avivom prestregli raketo

Izrael je danes po poročanju libanonskih medijev izvedel nove napade na jug Libanona. Sirene za nevarnost zračnega napada so se oglasile tudi v osrednjem delu Izraela, kjer je izraelska vojska nad Tel Avivom sestrelila raketo Hezbolaha. Kot je sporočilo proiransko šiitsko gibanje, so ciljali sedež izraelske obveščevalne službe Mosad.

Po poročanju libanonske tiskovne agencije, ki jo povzema francoska AFP, je izraelska vojska po 5. uri zjutraj po lokalnem času izvedla več napadov na različna območja na jugu Libanona. Še pred tem naj bi bilo tarča izraelskih napadov območje mesta Baalbek. Napadi naj bi terjali žrtve, a podrobnosti niso znane.

Izraelska vojska je ponoči potrdila, da je izvedla napade na več deset ciljev, povezanih s Hezbolahom v južnem delu Libanona in v regiji Beka. Napadli naj bi položaje borcev gibanja, njihova skladišča orožja, raketna izstrelišča in druge cilje.

Sestrelili raketo Hezbolaha

Obenem so se zgodaj zjutraj sirene oglasile tudi nad Tel Avivom in več drugimi mesti v osrednjem delu Izraela. Po navedbah izraelske vojske je raketa, ki jo je izstrelil Hezbolah, prvič dosegla Tel Aviv, a jo je zračna obramba uspela sestreliti.

Tiskovni predstavnik izraelske vojske Nadav Šošani je dogodek označil za korak v smeri stopnjevanja razmer. »Hezbolah vsekakor poskuša zaostriti razmere,« je dejal in dodal, da libanonsko gibanje poskuša ustrahovati vedno več ljudi.

Hezbolah je potrdil izstrelitev balistične rakete proti Tel Avivu. Kot so sporočili, so ciljali sedež izraelske obveščevalne službe Mosad, ki naj bi načrtovala izraelske napade na borce gibanja. »Ta sedež je odgovoren za umore voditeljev ter eksplozije pozivnikov in brezžičnih naprav,« je v izjavi zapisala skupina, ki je obenem tudi potrdila smrt poveljnika Hezbolaha Ibrahima Kubaisija v torkovem izraelskem napadu na Bejrut.

Nasilje se je okrepilo

Čezmejno obstreljevanje med Izraelom in Hezbolahom se je okrepilo po začetku vojne v Gazi oktobra lani, pri čemer šiitska milica trdi, da deluje v podporo zavezniškega palestinskega islamističnega gibanja Hamas iz Gaze.

Nasilje se je v zadnjih dneh izrazito okrepilo, zlasti po množični eksploziji komunikacijskih naprav pripadnikov gibanja minuli teden, za kar so številni okrivili Izrael, ki pa odgovornosti ni prevzel. Je pa sprožil niz uničujočih napadov na cilje v Libanonu, v katerih je bilo od ponedeljka ubitih več kot 550 ljudi, na tisoče pa ranjenih. Razseljenih naj bi bilo več sto tisoč, poročajo tuje tiskovne agencije.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v torek kljub opozorilom mednarodne skupnosti pred možnostjo obsežnejše vojne v regiji napovedal nadaljevanje napadov na cilje v Libanonu. V luči dogajanja je danes za en dan preložil načrtovano potovanje na zasedanje Generalne skupščine ZN v New York. Tja bo namesto danes odpotoval v četrtek, vrnil pa se bo v soboto.