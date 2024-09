Izraelska vojska: Ubit vodja Hezbolaha Hasan Nasrala

V napadu v Bejrutu je bil v petek ubit ubit vodja šiitskega gibanja Hezbolah Hasan Nasrala, je po poročanju tujih tiskovnih agencij danes sporočila izraelska vojska. Vir blizu Hezbolaha pa je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil, da je gibanje minulo noč izgubilo stik z Nasralo.

V petkovem raketnem napadu je bilo poleg vodje Hezbolaha ubitih tudi več poveljnikov organizacije. »Hasan Nasrala je mrtev,« je na omrežju X zapisal tiskovni predstavnik izraelske vojske Nadav Šošani. Tudi tiskovni predstavnik vojske David Avraham je za AFP potrdil, da je bil vodja Hezbolaha eliminiran po petkovih napadih na libanonsko prestolnico.

Načelnik generalštaba izraelske vojske Herzi Halevi pa je obljubil, da bo vojska dosegla vsakogar, ki bo ogrožal državljane Izraela. »Sporočilo je preprosto, vsakdo, ki bo ogrožal izraelske državljane - vedeli bomo, kako ga doseči,« piše v njegovi izjavi.

Izraelske sile so minulo noč izvedle več letalskih napadov na južna predmestja Bejruta, kjer naj bi bila po trditvah Izraela skladišča orožja Hezbolah. Tarča napadov je bil tudi vodja gibanja Nasrala. V napadih je bilo sicer po navedbah libanonskih oblasti ubitih najmanj šest ljudi, 91 pa ranjenih.

V javnosti se ni pojavljal

Nasrala je bil vodja Hezbolaha ter ena najbolj znanih in vplivnih osebnosti na Bližnjem vzhodu. Javnosti se je izogibal več let v strahu, da bi ga Izrael umoril, poroča britanski BBC.

Bil je tesno povezan z Iranom in imel ključno vlogo pri preoblikovanju Hezbolaha v politično in vojaško silo, kakršna je danes. Pod njegovim vodstvom je Hezbolah pomagal usposabljati borce palestinskega islamističnega gibanja Hamas ter milice v Iraku in Jemnu, od Irana pa je pridobival orožje za napade na Izrael.