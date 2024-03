Moža ujela pri varanju. Poglejte, kaj mu je naredila prek radijske postaje … (VIDEO)

Da se varanje ne splača in da si pri tem lahko hitro ujet, je izkusil tudi moški, ki ga je žena pri tem dobila s pomočjo radijske postaje. Serija posnetkov z detroitske radijske postaje Channel 955 prikazuje voditelje jutranje oddaje, ki se pogovarjajo z žensko, ki je bila prepričana, da jo je mož prevaral. Nekaj ​​časa je sumila, da se dobiva z drugimi ženskami, a vsakič, ko je to omenila, ji je rekel, da je vse to njena domišljija.

Dokazi v njegovem vozilu

Vendar so njena sumničenja okrepila, ko je v njegovem avtomobilu našla dokaze. »Morala sem iti po hčer in nisem našla ključev od avta, zato sem vzela njegov avto,« je rekla. »Na poti so me ustavili zaradi prehitre vožnje. Moral sem iti poiskati dokumente v predalu, in ko sem ga odprla, sem našla letak za predstavo, na katero sem želela iti,« je pojasnila.

V živo rože poslal drugi, žena vse poslušala

Dodala je, da se ji zdi, da je njen mož šel tja z drugo žensko, zato so moža poklicali z radia, da bi izvedeli, kaj se dogaja. Po nekaj sekundah zvonjenja telefon dvigne mož in eden od voditeljev se pretvarja, da je predstavnik cvetličarskega podjetja, ki želi osebi po njegovi izbiri poslati brezplačen šopek rož. Moški seveda ni povedal imena svoje žene, temveč je rože poslal drugi. Na voditeljevo vprašanje »Kakšen odnos imate z osebo?«, je odgovoril: »Prijateljica je.«

Pogovor se nadaljuje tako, da moškega prosijo, naj posname glasovno sporočilo, v katerem izpove svojo ljubezen drugi ženski. Na tej točki se je oglasil še druga voditeljica, ki razkrije resnico: »To je pravzaprav jutranja radijska oddaja in tvoja žena je poslušala ves ta pogovor in je pravkar slišala, da pošiljaš rože drugi ženski.«

Morda bodo kaj podobnega poskusili tudi pri kateri izmed slovenskih radijskih postaj ...

Voditeljica mu je nato pojasnila celotno situacijo, nato pa mikrofon predala njegovi ženi. »To je tvoja priložnost, da si iskren,« mu je rekla ženska in ga vprašala: »Si v tem zakonu ali ne? Vedno uporabljaš izgovore, kar me spravlja ob pamet.« Moški na koncu prizna, da je varal, a ne brez izgovorov, češ da njun odnos zadnjih nekaj mesecev ni bil dober. Na koncu je dodal, da mu je zaradi vsega hudo.