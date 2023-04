Moskva šokirala svet, začenja se novo obdobje raziskovanja (VIDEO)

Inženirji ruskega Inštituta za fuzijske raziskave in inovacije v Troickem so napovedali, da bodo leta 2024 zgradili prototip raketnega motorja za vesoljske polete, ki bo uporabljal plazmo. Navedli so, da bo to motor s povečanim potiskom in »specifičnimi impulznimi parametri«.

Ta inštitut je del ruske državne korporacije za atomsko energijo Rosatom, ki je lani objavila, da je razvila »plazemski pospeševalnik s sistemom za predhodno ionizacijo delovne tekočine«. Poleg tega so preučevali tudi energijsko bilanco v plazemskem curku z visokim specifičnim impulzom in našli način, kako povečati življenjsko dobo elektrod v njem.

Samo v vakuumu

Plazemski pogonski sistem je vrsta električnega raketnega motorja, katerega gorivo se pospešuje v stanju plazme. Takšni motorji lahko delujejo samo v vakuumu. Z električno energijo jih napaja atomski agregat (mali reaktor). Najverjetneje ga bodo v prihodnosti uporabljali za hitre polete v vesolje, poroča Informer.rs.

Naj spomnimo. Rusi so bili v marsičem pred ZDA, ko je šlo za vesolje. Prvi človek, ki je poletel v vesolje, je bil Jurij Gagarin. Moskva je prva v vesolje poslala žensko Valentino Tereškovo. Prvi človek, ki se je »sprehodil« v vesolju, je bil ruski kozmonavt Aleksej Leonov, Moskva pa je imela prvo orbitalno postajo Saljut 1. Res pa je, da so ZDA zmagale v tekmi na Luno.