Mir ali ne? Izrael po dogovoru o prekinitvi ognja nadaljuje napade

Izraelske sile po sredinem dogovoru s palestinskim gibanjem Hamas o prekinitvi ognja nadaljujejo napade na Gazo. Medtem ko so Palestinci proslavljali dogovor, je bilo v obstreljevanju v sredo zvečer v Gazi ubitih 32 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Napadi so se davi nadaljevali. Uničenih je več stavb v Rafi, Nusejratu in na severu Gaze.

Izraelska vojska napadov še ni potrdila, prav tako še ni poročil o morebitnih napadih Hamasa po razglasitvi dogovora o prekinitvi ognja in izpustitvi nekaterih talcev.

Palestinski uradnik blizu pogajanjem je povedal, da so posredniki v Dohi poskušali prepričati obe strani, da pred začetkom veljavnosti dogovora prekineta sovražnosti.

Dogovor, ki so ga pogajalci Izraela in Hamasa ob posredovanju ZDA, Egipta in Katarja dosegli v sredo zvečer v Dohi, bo začel veljati v nedeljo. Pred tem bo o dogovoru danes dopoldne glasoval izraelski varnostni kabinet, nato ga mora pred uveljavitvijo potrditi še vlada.

Izraelski predsednik Jicak Hercog je v sredo zvečer tako kabinet kot vlado pozval, naj s soglasjem omogočita vrnitev izraelskih talcev k svojim družinam.

Dogovor zajema tri faze, pri čemer naj bi palestinsko gibanje Hamas v prvi od treh faz, ki naj bi trajala šest tednov, najprej izpustilo 33 od 94 izraelskih talcev, ki se še vedno nahajajo v Gazi, Izrael pa približno 1000 palestinskih zapornikov. Napoveduje se tudi postopen umik izraelskih sil z naseljenih območij v Gazi.