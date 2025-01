Uspeli so se dogovoriti, v Gazi je prišlo do prekinitve ognja!

Pogajalci v Katarju, ki posredujejo v pogajanjih med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, so uspeli doseči dogovor o prekinitvi ognja v Gazi, je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil neimenovani vir, seznanjen s pogajanji. ZDA, Katar in Egipt naj bi v kratkem podali skupno izjavo o dogovoru, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Dogovor o prekinitvi ognja in izpustitvi talcev je bil dosežen po srečanju katarskega premierja s pogajalci Hamasa in ločenem srečanju z izraelskimi pogajalci v njegovi pisarni,« je po navedbah AFP povedal vir, ki zaradi občutljivosti pogovorov ni želel biti imenovan.

Katarski premier ključen

Katarski premier Mohamed bin Abdulrahman al Tani, ki opravlja tudi funkcijo zunanjega ministra, je v posredovanju pri pogajanjih odigral ključno vlogo in bo še nocoj na novinarski konferenci predstavil podrobnosti o sporazumu, poročajo tuje tiskovne agencije.

ZDA, Katar in Egipt naj bi že pred tem podali skupno izjavo, v kateri bodo potrdili sklenitev dogovora, poroča izraelski časnik Times of Israel.

V Katarju so v zadnjih dneh ob pomoči države gostiteljice, ZDA in Egipta potekala intenzivna pogajanja prek posrednikov, pri čemer je v teh dneh v javnost prihajalo vse več signalov, da je dogovor o prekinitvi ognja v Gazi blizu. Vse podrobnosti sicer še niso znane.

Na novico o doseženem dogovoru se je kljub temu že odzval tudi novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump. »Imamo dogovor o talcih na Bližnjem vzhodu. Kmalu bodo izpuščeni. Hvala!«, je zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social.