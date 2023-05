Milijoni pripravljeni na evakuacijo, ognjenik že nekaj dni bruha pepel in lavo

Oživel je eden najbolj nevarnih ognjenikov na svetu, mehiški Popocatepetl, in začel bruhati najprej dim in pepel, nato še lavo, zaradi česar so oblasti stopnjo nevarnosti včeraj zvišale ter milijonom ljudi, ki živijo na območju do sto kilometrov od vrha Popocatepetla, svetovale, naj se pripravijo na evakuacijo. Stopnja nevarnosti je bila včeraj tako tretja rumena, kar pomeni »ostanite pozorni in se pripravite na možnost evakuacije«. Naslednja stopnja je najvišja rdeča, takrat je evakuacija obvezna.

FOTO: Raquel Cunha Reuters

Zaradi dima in pepela, ki ga je v zrak pošiljal vulkan, so morali v soboto za nekaj ur zapreti letališča v Ciudadu de Mexicu in 11 šol v vaseh, ki so najbližje vulkanu. Slednje ostajajo zaprte do nadaljnjega. Včeraj so pristojni na območjih v okolici kraterja že postavljali zatočišča, če bi se zgodilo najhujše, v tem primeru bi domove namreč moralo zapustiti kar 25 milijonov ljudi. Omenjeni vulkan, poimenovali so ga Azteki, v prevodu pa njegovo ime pomeni »hrib, iz katerega se kadi«, se je po dolgem spancu prebudil leta 1994 in od takrat v zrak občasno izpušča strupne pline, pepel in kakšno skalo, a tako aktiven kot zadnje dni v vseh teh letih ni bil.