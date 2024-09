Med snorkljanjem našli vesoljske odpadke

Družina iz Daytone v ameriški zvezni državi Ohio je med snorkljanjem na Cayos Cochinos, otoški skupini ob obali Hondurasa v Srednji Ameriki, naletela na nenavadne predmete. Mike Irmen in njegova družina so bili na izletu na odmaknjenih otokih, ko so na obali opazili razbitine. Na njih se je videla oznaka Ariane, zato se je Irmen obrnil na portal reddit, da bi uporabnike interneta prosil za pomoč pri identifikaciji, kaj za vraga je to.

Skrivnost je bila razrešena precej hitro, k čemur je brez dvoma pripomogel prepoznavni logotip. »Lepa najdba. Pravzaprav jih izdelujem v službi. Ne dvomim, da sem celo osebno namestil logotip. Te plošče v Švici proizvaja podjetje Beyond Gravity (včasih RUAG Space),« je pojasnil uporabnik reddita ColossalDiscoBall in objavil sliko, na kateri stoji pred izstrelitvenim sistemom Ariane 5.

Fotografija, ki jo je Mike Irmen objavil na redditu. FOTO: Mike Irmen/reddit

»To je del ohišja tovornega oklepa (PLF), ki je sestavljen iz več delov, s čimer ga lahko prilagajajo po dolžini, ki ustreza posamezni misiji. Ker gre za konfiguracijo ECA ML z dvojnim tovorom, ki zahteva daljši PLF, gre vsekakor za oklep iz zadnjih dveh let,« je precej natančno pojasnil redditovec ColossalDiscoBall.

Tudi Mike Irmen je vesoljski inženir in je že pred potrditvijo posumil, da gre za zgornji oklep rakete. »Zgornji oklep rakete pokriva tovor med izstrelitvijo, nato pa se ga odvrže z rakete, ko ta zapusti Zemljino atmosfero,« je Irmen povedal za revijo Newsweek. »Videti je bilo, kot da je tam že nekaj časa, saj je slana voda razjedla več kovinskih kosov.«

Cayos Cochinos je otoška skupina pri Hondurasu. FOTO: Jansirons/Getty Images

Očitno so najdene razbitine del oklepa rakete Ariane 5, glavnega izstrelitvenega sistema v Evropi med letoma 1996 in 2023. »Raketni oklep Ariane 5 je bil nameščen na samem vrhu lansirne naprave. Njegova funkcija je bila zaščititi tovor pred aerodinamičnimi, toplotnimi in nadzvočnimi pojavi, ko se nosilna raketa dviguje od lansirne ploščadi skozi atmosfero do višine približno 100 kilometrov,« so pojasnili pri Evropski vesoljski agenciji (Esa).

»Ko je raketa zapustila Zemljino atmosfero, približno tri minute po vzletu, je bil oklep odvržen. To je zmanjšalo obremenitev rakete, saj je s tem izgubila približno dve toni strukture, ki je ni več potrebovala,« so še dodali pri Esi.