Med racijo odkrili izgubljeno umetnino

Bolgarske oblasti preiskujejo sliko, ki bi bila lahko malo znano delo ameriškega abstraktnega umetnika Jacksona Pollocka. Dva metra visoka sliko so med policijsko racijo našli v nekem stanovanju v prestolnici, bila pa naj bi darilo hollywoodski zvezdnici Lauren Bacall ter del obsežne zasebne zbirke nekdanjega romunskega diktatorja Nicolaeja Ceausescuja.

Lauren Bacall ki je bila slikarjeva dobra prijateljica. FOTO: Wikipedia

»Najbolj usposobljeni strokovnjaki v Bolgariji so pregledali sliko in zagotovili, da je njena avtentičnost skoraj gotova,« je dejal bolgarski notranji minister Ivan Demerdžijev in dodal, da bo država vseeno poiskala še dodatno strokovno mnenje.

Novoodkrita slika, ki sicer ni vpisana v kataloge Pollockovih del, a je na njej umetnikov podpis, je bila sprva več let v Grčiji, nato pa so jo pretihotapili v Bolgarijo, od koder jo je slikar nameraval prodati v tujino. Na njej prevladujeta rdeča in črna barva na zlatem ozadju, na njeni hrbtni strani pa je na roko napisana opomba: »Posvečeno moji dragi in zelo nadarjeni prijateljici Lauren Bacall, vse najboljše, 16. september 1949.« Ob tem pripisu pa sta na hrbtni strani še Ceausescov podpis in pečat, ki kaže, da je bila slika v lasti nekdanjega romunskega diktatorja. Strokovnjaki iz Narodne galerije v Sofiji so še ugotovili, da sta slog in tehnika skladna s tistimi, ki jih je Pollock uporabljal med letoma 1949 in 1950, prav tako pigmenti barve. Kljub temu je Vesela Radoeva iz Narodne galerije dodala, da za pristnost vendar ne morejo jamčiti, saj niso specializirani za Pollockova dela.

Racijo, v kateri so naleteli na sliko, je bolgarska policija izvedla v sodelovanju z grško policijo in pod nadzorom Europola.

Demerdžijev je že napovedal, da si bodo bolgarske oblasti prizadevale, da slika ostane v državni lasti, če se potrdi, da gre za izvirno Pollackovo delo. »Zadnja Pollockova slika je bila prodana za več kot 100 milijonov evrov in ne pričakujem, da bo ta stala manj.«