Mati treh otrok je prodala ledvico in se štiri leta pretvarjala, da je moški: razlog je več kot šokanten (VIDEO)

V Egiptu ženske nimajo enakih pravic kot moški, to pomeni tudi, da nimajo pravic do enakega dela. Baheya Ali Suleiman je poskušala živeti in delati kot ženska, a jo je družba zavrnila in morala se je prilagoditi. Štiri leta se je tako oblačila kot moški, opravljala težka, mnogi bi rekli izključno moška dela, pri tem pa prodala svojo ledvico, da bi odplačala dolgove, nahranila družino in pomagala hudo bolnemu možu.

Baheya je postala Bakkar

Egiptovska družba je tako ostala brez besed, ko so leta 2017 v televizijski oddaji 90 minutes predvajali njeno več kot pretresljivo življenjsko zgodbo. V pogovoru z novinarjem je pojasnila, kako je »materino žrtvovanje« dvignila na povsem novo srce parajočo raven in osvetlila nepredstavljive stvari, h katerim se ljudje zatečejo, da bi lahko preživeli sredi smrtno nevarno revščino.

Preoblečena v moškega je delala na gradbišču v mestu Beni Suef. Po izmeni je vozila tuk-tuka, da bi dodatno zaslužila, a ji je policija zasegla vozilo – ključni vir dohodka –, ker ni imelo veljavnega vozniškega dovoljenja.

Žal ni uspela zagotoviti 3000 egiptovskih funtov (cca. 108 evrov) za kazen, s čimer bi si lahko povrnila vozilo.

A to ni vse, čemur se je morala odpovedati. Ko so se družinski dolgovi začeli kopičiti, se je odločila prodati eno ledvico za 25.000 egiptovskih funtov (cca. 893 evrov), da bi se izognila zaporu. »Odkar sem prodala svojo ledvico, sem zelo utrujena in komaj stojim na nogah,« je povedala.

Na pomoč so kasneje priskočile oblasti Beni Suefa in obljubile, da bodo zagotovile »vsa sredstva za dostojno življenje«, uradniki pa naj bi obiskali družino in bili pozorni na težke razmere, v katerih živijo njeni člani.

Ni prva Egipčanka, ki je bila prisiljena osvojiti moški svet

Leta 2015 je odjeknila novica, da je Sisa Abu Daooh, takrat stara 65 let, več kot štirideset let živela kot moški, da bi preživljala svojo družino.

Abu Dao si je obrila glavo, nosila ohlapne moške obleke in se lotila del, kot so izdelava opeke, žetev pšenice in čiščenje čevljev. »Ko se ženska odreče svoji ženstvenosti, je težko,« je rekla. »Toda za svojo hčerko bi naredila vse. To je bil edini način za zaslužek. Kaj bi še lahko naredila? Ne znam ne brati ne pisati, družina me ni poslala v šolo, zato je bil to edini način.«

Pojasnila je, da ji je prevzemanje moške identitete omogočilo igrati vloge, ki ženskam niso dovoljene, hkrati pa se izogniti grožnji hudega spolnega nadlegovanja.