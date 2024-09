Krvavi napad, posnetki grozljivi: z balističnimi raketami sredi slovesnosti nad vadbeni center (VIDEO)

V ruskem napadu na Poltavo v osrednji Ukrajini je bilo danes ubitih najmanj 41 ljudi, še več kot 180 je ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Tarča napada z dvema balističnima raketama je bil vojaški inštitut

Po navedbah Zelenskega sta raketi zadeli območje izobraževalne ustanove in bližnje bolnišnice, v napadu pa je bila delno uničena ena izmed stavb inštituta.

Izpod ruševin so doslej rešili 25 ljudi, še najmanj 11 jih ostaja ujetih, so medtem sporočili z ukrajinskega ministrstva za obrambo.

Ruski vojaški blogerji so poročali o napadu na slovesnost, ki je potekala na odprtem.

Zelenski je pozval k preiskavi napada, zaveznicam pa znova sporočil, naj Kijevu pomagajo pri zračni obrambi.

Regija Poltava med drugim meji na regiji Sumi in Harkov, ki sta v minulih tednih redno tarča ruskega obstreljevanja.

Več ukrajinskih regij je ruska vojska tudi minulo noč napadla s topništvom in letalstvom. V Zaporožju in Dnipru so bili ubiti trije civilisti, o ranjenih poročajo tudi iz Sumija.