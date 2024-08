Tako pobija Putin: kri je tekla povsod, umrl tudi otrok na igrišču (VIDEO)

V zadnjem ruskem napadu na Ukrajino, natančneje na mesto Harkov, je bilo ubitih pet civilistov, najmanj 28 ljudi pa je bilo ranjenih. Ruska bomba je zadela stanovanjsko stavbo in igrišče, v napadu pa je umrl tudi otrok, navaja Reuters.

»Okupatorji so ubili otroka na igrišču«

V 12-nadstropni stanovanjski hiši, ki je zaradi udarca zagorela, so umrli še trije ljudje. Na omrežju X je bil objavljen posnetek s prizorišča napada, ki prikazuje ogromne plamene in gost dim, ki se dvigujeta iz zgornjih nadstropij stavbe in vozil na cesti.

»Okupatorji so ubili otroka na igrišču,« je na Telegramu zapisal ukrajinski politik Ihor Terekhov.

Predsednik Volodimir Zelenski je po napadu znova pozval zahodne zaveznike, naj dovolijo napade na velike razdalje na ruske vojaške letalske baze.