Iran je doslej v Rusijo pošiljal drone, kmalu pa bo poslal nekaj veliko hujšega ...

Evropski uradniki pričakujejo, da bo Iran zelo kmalu dostavil balistične rakete Rusiji, kar bi lahko spodbudilo »takojšen odziv« ukrajinskih zaveznikov, so za Bloomberg povedali anonimni viri.

Iran je Rusiji dobavil na stotine brezpilotnih letal med svojo dve in polletno vojno proti Ukrajini, vendar bi morebitna dobava balističnih raket pomenila »nevarno stopnjevanje«. Bloombergovi viri niso želeli podati ocen o vrsti in količini raket ali o časovnici, ko bi jih Rusija lahko dobila, a eden od uradnikov je dejal, da bi do tega lahko prišlo v nekaj dneh.

Težava s takšnimi izstrelki

Balistične rakete običajno letijo veliko hitreje kot križarke ali brezpilotna letala, zato jih je težje prestreči in uničiti. Poleg tega lahko prenesejo bistveno večjo obremenitev, kar pomeni, da lahko naredijo veliko več škode.

ZDA in druge zaveznice v Natu so Teheran večkrat posvarile, naj tega ne naredi, in si po navedbah virov še vedno diplomatsko prizadevajo, da do tega ne bi prišlo. Svet za nacionalno varnost ZDA se na prošnjo za komentar ni takoj odzval. Odzval se ni niti Iran.

Kijev so v ponedeljek zjutraj napadle rakete, ki so se izognile zračni obrambi. Ukrajinske sile še naprej poskušajo ustaviti rusko napredovanje v vzhodni regiji Donecka, ukrajinska mesta in energetska infrastruktura pa so izpostavljeni dolgotrajnim zračnim napadom, ko se bliža že tretja zima vojne.

Krvavi prvi šolski dan

V ponedeljek zgodaj zjutraj, na prvi dan šolskega leta, so Kijev napadle ruske križarske in balistične rakete ter brezpilotniki, pri čemer se je sedem od 16 balističnih raket izognilo ukrajinski zračni obrambi - to priča o njihovi učinkovitosti.

Rusi trenutno uporabljajo svoje in severnokorejske balistične rakete.

V moskovskem arzenalu so trenutno rakete ruske izdelave, pa tudi severnokorejske, ki veljajo za manj natančne. V današnjem napadu na prestolnico so sodelovale rakete Iskander-M ruske izdelave in severnokorejske KN-23, izstreljene iz regij Brjansk, Kursk in Voronež, ki mejijo na Ukrajino, so sporočile ukrajinske zračne sile.

Ruska balistična raketa. FOTO: Maxim Shemetov Reuters

Ukrajinski zavezniki se trudijo izpolniti obljube z začetka tega leta, da bodo okrepili sisteme zračne obrambe te, od vojne razdejane države. Več zaveznic Nata še ni izpolnilo obljub o namestitvi sistemov zračne obrambe, ki so jih dale na srečanju (vrhu zavezništva) julija v Washingtonu.