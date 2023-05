Kostin oče v zaporu v popolnem obupu, ponavlja le te besede

Vladimir K. (47), oče Koste K. (13), ki je ubil deset učencev in paznika Osnovne šole Vladislava Ribnikarja, dneve preživlja v priporu v obupnem stanju in se zaradi sramu ne govori z nikomer.

Po pisanju portala Republika.rs, se zaveda, da so življenja njegovih družinskih članov uničena. Kosta je 3. maja vdrl v šolo najprej ubil varnostnika in dežurnega učenca, nato pa še sedem učencev iz svojega razreda. Ranil je učiteljico zgodovine in pet drugih učencev, od katerih je ena deklica dvanajst dni pozneje umrla. Orožje je vzel v domačem sefu.

Vladimirja K., ki je po poklicu radiolog, so aretirali še isti dan, ko je njegov sin zagrešil najhujši zločin. Kasneje so mu odredili 30-dnevni pripor, ker orožja ni ustrezno zavaroval, zaradi česar je obtožen kaznivega dejanja hudega kaznivega dejanja zoper javno varnost in mu grozi do 12 let zapora.

Po pisanju portala je v priporu padel v popoln obup in edino, kar mu uspe spregovoriti, je povezano s tragedijo, ki jo je zagrešil njegov sin.

»Pristojni v zaporu se zavedajo, da je Kostin oče v zelo hudem stanju, in ga imajo pod večjim nadzorom kot druge pripornike. Vladimir cele dneve sedi v celici in strmi v tla, kot da bi si nenehno ponavljal prizore sinovega množičnega umora v šoli in tone vse globlje v obup. Kadarkoli mu uspe kaj reči, si zamrmra: 'Sin, kaj si naredil, uničil nam je življenje. Kaj bova zdaj? Nimamo več življenja. Ničesar ni več. Prekleto strelišče in puške...,' pravi neimenovani vir za Republiko.

Uprava zapora očetu nenehno ponuja psihiatrično pomoč, nenazadnje tudi zaradi strahu, da si bo vzel življenje, a zavrača kakršno koli komunikacijo, tako z drugimi obsojenci kot z zaposlenimi v zaporu.

»Poleg popolnega brezupa ga grize tudi ogromen sram. Ve, da o njem in njegovem sinu govori vsa bližnja okolica, pa tudi cela Srbija in da za Kostino zlobo ni opravičila. Zato se je odločil, da se ne bo z nikomer pogovarjal, saj meni, da bi s pogovori o tem in poslušanjem komentarjev drugih še poslabšal svoje stanje,« piše Republika.