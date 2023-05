Kaj se je dogajalo v glavi morilca Koste (13) in kdo je kriv? Znana kolumnistka udarila brez dlake na jeziku

Znana hrvaška kolumnistka Vedrana Rudan je objavila mnenjski tekst na spletni strani Balkanspress, v katerem poskuša odgovoriti na vprašanje, kdo je kriv za grozljivo dejanje mladega Srba Koste, ki je zagrešil v osnovni šoli v Beogradu in kaj se je dogajalo z dečkom, da ga je pripeljalo do pokola.

Kako pojasniti tak zločin? Kdo je kriv? S tem vprašanjem se vse od tragedije ukvarja veliko strokovnjakov, enostavnega dogovora seveda ni. O tem, kje razlog vidi priznani nevrofiziolog Ranko Rajović, preberite tukaj. Po drugi strani pa Rudanova za obnašanje dečka krivi njegovega očeta.

»Prvič v moderni dobi na tem prostoru je otrok pobil toliko otrok. Histerično se išče krivca, ki bi nam normalnim pojasnil, kaj je vzrok te perverzije,« piše Rudan. Sprašuje se, ali so srbski mediji kaj prikrili. Številni so že okrivili medije, računalniške igrice, mobilne telefone, dostopnost pornografije, nasilne dilme, vulgarno glasbo, bolne resničnostne šove ... Rudan pa je brezkompromisna: »Niso krivi medije, ne igrice, ne mobiteli, ampak oče!« Po njenem mnenju so v današnjem času otroci projekt, okras, modni dodatek, vir zaslužka za ambiciozno mamo, ki fotografira svojega otroka, ki se temu še ne more upreti.

»V tej zgodbi nam Kostin oče prodaja teoriju, da je pištola sredstvo obrambe. Zato moraš pri desetih letih že biti sposoben ustreliti muho med letom. To pa ti lahko uspe le, če vadiš, vadiš vadiš. Njegov oče mu je dal v roke pištolo tako kot drugi očetje svojim otrokom dajo v roke lopar. Je bil nauk za tega otroka, da je biti prvak v tenisu enak kot biti prvak v streljanju? Kosta ni neumen, dojel je nauk, nauči se dobro streljati, da boš lahko ubijal,« piše Rudan.

V razmislek pa se avtorica komentarja še vpraša, kako, da nam srbski mediji poročajo o vsem, kar Kosta reče zdravnikom, izjave njegovega očeta pa ne pridejo do nas? Oče je visoko izobražen, uspešen, ugleden ... »Kosta, uspešen strelec, je bil očetov junak. Zdaj pa je monstrum, od katerega je oče, njegov izumitelj, dvignil roke.«

