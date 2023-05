Oče deklice, ki jo je ubil Kosta, ogorčen: Veste, kaj je zdravnica vprašala otroke?! (VIDEO)

Slobodan Negić, oče deklice Sofije, ki je bila ubita v masakru na Osnovni šoli Vladislava Ribnikarja v Beogradu, je v nedeljo zvečer v oddaji Vtis nedelje na televiziji Nova povedal, da je zdravnica R. R. le dva dni po množičnem poboju na šoli vodila »temačno psihoterapijo« z otroki, ki so tisti dan prišli v šolo po svoje stvari.

Med to seanso so otrokom predvajali srbsko narodno glasbo in jim govorili, da se morajo povezati z duhovi in ​​dušami svojih umorjenih prijateljev.

»5. maja je dr. R. R. v šoli videla otroke, ki so prišli po stvari. Med njimi je bila tudi ena Sofijinih najboljših prijateljic. Zdravnica je z odobritvijo in vednostjo ravnateljice te otroke pripeljala v pisarno, jim zavrtela narodno glasbo in jim govorila, naj se povežejo z duhovi in ​​dušami svojih umrlih prijateljev. Deklica, ki je pri tem sodelovala, je prišla domov objokana, travmatizirana. Mama jo je vprašala, kje je bila, deklica pa ji je odgovorila, da so bili na seansi, da je bilo ogabno in da so tam poslušali narodnozabavno glasbo ter da so od njih želeli, da se povežejo z umrlimi, je povedal oče umorjene Sofije.

»Ko sem na šoli in ministrstvu vprašal, kdo je dr. R. R., ni nihče točno vedel,« je dejal Negić in trdil, da ima dr. R. R. podjetje, ki zaračunava šolanje glasbenih terapevtov in menda že nekaj dni javno poziva državo in zahteva, da se tovrstne delavnice odprejo v vseh vrtcih in šolah.

»Osebno bom naredil vse, kar je v moji zakonski moči, da ta zdravnica nikoli več ne bo opravljala svojega dela. Starši o tem nismo bili niti obveščeni,« je dejal Negić.

Njegova pokojna hči Sofija je bila po uri športne vzgoje na stranišču. Ko je zaslišala strele, je šla pogledat, kaj se je zgodilo s prijateljico, ki je izstopila pred njo. Edini kraj, kjer je z ženo nisva mogla rešiti, je bila tista šola. Ravnateljica ne bi smela več opravljati te funkcije,« je dejal oče umorjene Sofije.