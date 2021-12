Končno dobre novice: je to začetek konca?

Medtem ko so znansvteniki odkrili, da obstaja še novejša različica omikrona, za katero je mogoče, da je PCR test ne zazna, pa prihajajo pa iz največjega žarišča okužb z novo različico v Evropi vendarle spodbudne novice. V Oslu se je na neki božični zabavi s koronavirusom okužilo približno 120 oseb, od tega približno polovica z novo različico. Njihovi simptomi so bili vročina, kašelj, glavobol, bolečine v mišicah in utrujenost. Nihče od njih pa ni razvil hujšega poteka bolezni in nihče ni pristal v bolnišnici, je za britanske medije dejala infektologinja iz Osla Tine Ravlo.

Do množične okužbe je prišlo 26. novembra na zabavi nekega podjetja. Na večerji je bilo 120 zaposlenih, ki so bili izolirani v svojih prostorih, a so se okoli 23.30 ure začeli družiti z drugimi gosti kluba. Okoli treh ponoči se je klub zaprl. Naslednji dan sta bila dva, ki sta pred kratkim pripotovala iz Južne Afrike, pozitivna na testu. Čez nekaj dni je bilo na testu pozivitnih kar 70 zaposlenih in 50 drugih gostov nočnega kluba. Na podlagi tega so epidemiologi prepričani, da je omikron bolj nalezljiv od delte.

Norveški epidemilog Frode Forland pravi, da je kot kaže omikron zelo nalezljiv, a da gre za blago obliko bolezni. »To je mogoče najboljši scenarij, ki ga lahko imamo.« Pravi, da je možno, da je virus tako dolgo murital, da je prišel da njemu najbolj optimalne situacije – da se hitro širi in ne ubije gostitelja. Forland upa, da je to začetek konca pandemije. »To se je zgodilo tudi pri drugih virusih, ko so se spremenili v endemično bolezen.«