Epidemiologi v paniki: nova mutacija covida nevidna na testih

Strokovnjake, ki se zadnje tedne na vse moči trudijo, da bi čim bolj podrobno spoznali novo različico koronavirusa, ki se širi po svetu, skrbi, da je omikron razširjen še bolj kot je zabeleženo. Odkrili so namreč še »prikrito« različico omikrona, ki jo PCR test ni zaznal.

Prikrita, najnovejša različica, naj bi imela ogromno mutacij in veliko skupnega z »običajnim« omikronom, a je zaradi določenih genetskih sprememb standardiziran PCR test, s katerim se zdaj odkriva okužbe, ne odkrije. Strokovnjaki pravijo, da je še prezgodaj in da ne vedo, ali se bo tudi ta nova različica omikrona širila tako hitro kot standardna. Pravijo, da je zaradi sprememb genoma povsem mogoče, da se bo tudi popolnoma drugače obnašala.

Novo različico so v zadnjih dneh odkril Južni Afriki, Avstraliji in Kanadi, a je povsem mogoče, da se je razširila tudi drugod po svetu in da je še niso zabeležili.

Zaradi novega odkritja so omikron, ki je zabeležen z oznako B.1.1.529, razdelili na dva dela. Standarden je znan kot BA.1, novejša različica pa kot BA.2. Znanstveniki so pri analizi uporabili celi genom in na podlagi tega določili, katera različica je povzročila okužbo. Nekatere strokovnjake nova »prikrita« različica skrbi zato, ker jo lahko, če so osredotočeni le na testiranje s PCR testi, hitro spregledajo. Da se je nova različica tako hitro spremenila in mutirala, je skrb vzbujajoče.