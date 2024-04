Srčni Jaka Klobučar. Ženo je pocrkljal z izletom v Benetke (Suzy)

Jaka Klobučar ni izvrsten samo pod koši, temveč je tudi pozoren in ljubeč mož ženi Daši, s katero ima dva čudovita otroka, sina Jašo in hčerko Kali. Svoji dragi, s katero sta se poročila leta 2016, je hvaležen za vso ljubezen in podporo, saj ga je nesebično spremljala na njegovi uspešni poti po tujini, ko je igral v Srbiji, Turčiji, na Madžarskem in drugod.

Zaveda se, da ni enostavno zapustiti najbližjih in prijateljev in vsakič znova poganjati korenine v tujini. Zato so vsi zelo veseli njegovega angažmaja v ljubljanskem košarkarskem klubu. Iz Ljubljane pa se je zelo enostavno odpraviti na potep kamorkoli.

Tako sta njegov prosti dan in prelepo vreme izkoristila za izlet v Benetke. Med sprehajanjem po ulicah in med kanali sta vsaj za nekaj časa pozabila na obveznosti in bila samo sproščena turista.