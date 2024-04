Mladoletnik z mopedom trčil v traktorista

V soboto okoli pol šestih popoldne so OKC Policijske uprave Maribor obvestili o prometni nesreči, ki se je zgodila na lokalni cesti v okolici Ptuja. Udeležena sta bila mladoletni traktorist in mladoletni voznik mopeda, na katerem sta se vozila dva mladoletnika.

Za zdaj neznani mladoletni mopedist je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad mopedom in trčil v traktorista, pri tem sta mladoletnika z mopeda padla po vozišču in se huje poškodovala. Oba poškodovana mladoletnika sta bila z reševalnim vozilom odpeljana v ptujsko splošno bolnišnico, kjer so ugotovili, da nista v smrtni nevarnosti.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, in sicer poskušajo ugotoviti predvsem, kdo je voznik mopeda. Po vseh zbranih obvestilih bodo na ptujsko tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja.

Nekaj čez polnoč pa je na lokalni cesti iz Kamnika proti Rudniku pri Radomljah voznik štirikolesnika zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo v ovinku izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal izven vozišča in se prevrnil. Pri tem se je huje poškodoval. Njegovo življenje je ogroženo.