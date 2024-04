Dr. Andreja Sušnik, agrometeorologinja: to nas čaka, če ne bomo omejili dviga globalne temperature

Podnebno segrevanje spremljajo pogostejše in obsežnejše vremenske skrajnosti – od temperaturnih rekordov, suš do uničujočih poplav. Če dviga globalne temperature ne bomo omejili, lahko pričakujemo še večje in bolj izražene spremembe podnebja, kar vse bolj otežuje pridelavo hrane. Ob dnevu Zemlje smo govorili z dr. Andrejo Sušnik, vodjo oddelka za meteorološko podporo kmetijstvu na Uradu za meteorologijo, hidrologijo in oceanografijo pri Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO). Že leta opozarjate, da gremo iz ekstrema v ekstrem. Če je bila pred tremi leti 7. aprila Slovenija v zimi, je...