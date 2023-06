Bralka šokirana: Tako nas odirajo Hrvati

Ukinitev hrvaške kune in uvedba evra sta mnoge Slovence, ki redno obiskujejo naše južne sosede in tam dopustujejo, zelo razveselili. Mučnega preračunavanja v evre je zdaj konec. A čeprav imamo zdaj isto valuto, je treba biti pri dviganju gotovine na hrvaških bankomatih previden. Mnoge hrvaške banke vas lahko namreč pošteno olupijo, ko na njihovih bankomatih dvignete gotovino. To so ugotovili tudi številni naši bralci.

»Pred kratkim smo z družino dopustovali na Hrvaškem. Ker je zdaj Hrvaška v evrskem območju, se nismo založili z gotovino, tako kot smo to počeli prejšnja leta. Ko smo po nekaj dneh potrebovali gotovino in odšli na bankomat, pa nas je skoraj zadela kap. Na bankomatu Zagrebačke banke so nam ob dvigu 200 evrov zaračunali provizijo v višini petih evrov,« se je razburjala naša bralka Maja.

Veste, kje vam bodo zaračunali največ? FOTO: Leon Vidic, Delo

Katerim bankomatom se je najbolje izogniti?

Res je, banke lahko zaračunavajo nadomestila za dvig gotovine na bankomatu druge banke. Kakšno bo to nadomestilo, pa je odvisno od pogojev in paketa, ki ga ima komitent. Večer dodaja, da uredba o čezmejnih plačilih v EU določa, da banka za čezmejno plačilo ne sme zaračunati več, kot bi vam za dvig evrov na bankomatu druge banke zaračunala doma. Dodatno pa je treba plačati nadomestilo hrvaški banki, ki je lastnica bankomata. Nadomestila slovenskih bank za dvig gotovine na hrvaških bankomatih so v razponu od 0,42 evra do 0,75 evra. Pri tem najmanj zaračuna Delavska hranilnica, največ pa NKBM in Deželna banka Slovenije.

Dodajajo še, da če hrvaške banke nimajo sklenjenega sporazuma s slovensko banko, zaračunajo dostopnino. Največ vam bo zaračunala Zagrebačka banka, in sicer kar 5,31 evra, HPB bo zaračunala pet evrov, Privredna banka 4,78 evra, OTP pa 4,65. Najbolje pa je poiskati bankomate banke Erste, ki dostopnine ne zaračunava. Najbolj oderuški pa so bankomati nebančnih ATM.

