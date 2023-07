Kako drag je dopust na Hrvaškem: zgodbi Denisa in Francija

Poletje je tu in nekateri so si privoščili dopust pri južnih sosedih. A mnoge so osupnile cene, ki da so to sezono visoke. Po besedah mnogih je drago bivanje, prejeli pa smo tudi številne račune o dragih sladoledih, sadju in zelenjavi, pa tudi o pijači in hrani v gostilnah. A očitni ni povsod tako. Objavljamo zgodbi naših bralcev.

Bralec Denis nam je v elektronskem sporočilu javil: »Kje gredo cene na Hrvaškem v nebo? A ste vi novinarji kaj videli na lastne oči sploh, ali objavljate samo tisto, kar vam smetijo tisti, ki že v startu rečejo "js denarja na hrvaško ne bom nosil"? Trenutno sem na dopustu že tretjič na Hrvaškem. Destinacije - Istra (Pula) - otok Rab, otok Pag. Meso – primerljiva cena s Slovenijo, kaj tudi ceneje. Cigarete cenejše za cca. en evro. Zelenjava iste cene. Sadje je mogoče odtenek dražje. Vse druge stvari so primerljive z našimi cenami.« Dodal je še, da niti ene stvari, kar se tiče hrane, ne bi vzeli s seboj, če bi poznali resnico. »Tudi cene v restavracijah so primerljive s cenami v naših restavracijah. Pa lep pozdrav,« je zaključil elektronsko pisemce.

Bralec Franci z otoka Pašman nam je poslal kar cenik lokala, ki je po njegovih besedah najbolj zaseden, da se o cenah prepričamo kar na svoje oči. Izpostavljamo zgolj nekaj ponudbe: pol litra piva, točenega ali v steklenici, 2,30 evra, liter belega vina od 10 evrov dalje (najdražje je 0,75 litra za 20 evrov), rdečega od 12 evrov dalje (do 22 evrov za 0,75 litra), coca cola, sprite, fanta, schweppes 2,30 evra, cedevita 1,90 evra, 3 deci limonade ali svežega pomarančnega soka 3,20 evra, gazirana mineralna voda 1,90 evra za 0,25 litra. Pripisal je še: »Drago?«

