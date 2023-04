Hrvaška dražja od Španije in Grčije: cene vsak dan višje

»Od konkurence smo dražji za okoli 25 odstotkov, ampak ne le glede prenočitev, temveč tudi zunaj penzionske ponudbe. V grški restavraciji boste za najdražjo buteljko vina plačali 25 evrov, v Splitu 50 evrov,« je dejala predsednica Združenja družinskih nastanitev Hrvaške Barbara Marković za tuje medije. »S tem ne bi imela težav, če bi se Hrvaška zato oglaševala kot butična destinacija, ne pa kot država za množični turizem. Vsi moramo delati za boljšo vsebino,« pravi Markovićeva.

Cene nastanitev na hrvaški obali so v dveh letih poskočile za 30 odstotkov. Na primer za apartma, ki je pred dvema letoma stal 80 evrov na noč, je treba odšteti okoli sto evrov. Kljub visokim cenam se za rezervacijo ni treba bati, je poudarila Barbara Marković.

Čistilke v Dalmaciji ne bi delale za manj kot 20 evrov na uro?

»Cene so višje zaradi elektrike in drugih ekonomskih faktorjev. Denimo, v Dalmaciji je nemogoče najti čistilko pod 20 evrov na uro,« je povedala Markovićeva in dodala, da je Hrvaška dražja destinacija od Španije in Grčije.

V predsezoni se nastanitve dobro prodajajo. »Dubrovnik že nekaj let oglašujemo kot luksuzno destinacijo, kamor gosti prihajajo z letali, Istra se dobro polni zaradi bližine emitivnega trga, medtem ko Dalmaciji na splošno primanjkuje vsebine, in to je tudi razlog, zakaj je predsezona nekoliko slabša pri prodaji,« je za tuje medije dajala Markovićeva.

V združenju pozivajo najemodajalce, naj domačim gostom ponudijo popust. Gostom pa na splošno svetujejo, naj se izogibajo spletnih platform za rezervacijo nastanitve in naj se dogovorijo neposredno z lastnikom. S tem bi lahko privarčevali 20 odstotkov, pravi Markovićeva in dodaja, da je cenejše, če si nastanitev rezervirate v predsezoni.