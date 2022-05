Kaznovana bo tudi Putinova izbranka: skupaj naj bi imela štiri otroke

EU je neizprosna, zaradi vojne v Ukrajini bo kaznovana tudi nekdanja ruska ritmična gimnastičarka in domnevna partnerica predsednika Vladimirja Putina, Alina Kabajeva. Kriva je propagande Kremlja, ocenjujejo v Uniji, kjer so Rusinjo uvrstili na seznam posameznikov v šestem svežnju sankcij, ki ga je pripravila Evropska komisija.

Azovstal naj bi bil kmalu v ruskih rokah. FOTO: Alexander Ermochenko/Reuters

Če bodo predlog sprejeli, bodo 38-letnici prepovedali vstop v EU in ji zamrznili premoženje. Putin sicer o svojem zasebnem življenju vseskozi molči, navedbe, da je v razmerju z nekdanjo gimnastičarko, pa je že večkrat zanikal. S Kabajevo naj bi imela otroke in naj bi bila celo poročena; predsednikova druga družina naj bi v razkošju živela v Švici.

8 let je bila tudi poslanka v dumi.

Tam naj bi se Rusinja s sinovoma in sedemletnima dvojčicama skrivala v gorski koči, v Švici naj bi se otroci tudi rodili. Zaradi švicarskih potnih listov, ki naj bi ga imela tudi Alina, naj bi bili varni pred sankcijami, tako tudi zajetno družinsko premoženje, a kot kaže, bi si EU vendarle lahko utrla pot do kaznovanja Putinove mlajše polovice in naraščaja. Kot smo že poročali, je bila Kabajeva osem let poslanka v dumi, nazadnje pa ji je izbranec celo namenil delovno mesto direktorice prokremeljske medijske hiše National Media Group in letno plačo kar devet milijonov evrov; ravno njena vloga na vrhu upravnega odbora holdinga NMG, ki ima v lasti pomembne deleže v skoraj vseh večjih ruskih državnih medijih, naj bi nekoč vrhunsko športnico, ki ima v bogati beri odličij tudi olimpijsko zlato in bron, potisnilo na seznam obdolžencev.

Azovstal bo padel do dneva zmage Še naprej poteka evakuacija civilistov iz Mariupola, ruske sile pa še naprej oblegajo jeklarno Azovstal. Zahtevajo predajo ukrajinskih borcev, sicer pa so prepričani, da bodo tovarno zavzeli do 9. maja, ko bodo v Kremlju počastili 77. obletnico zmage Sovjetske zveze nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Trepetajo tudi v Odesi, ki jo vse pogosteje preletavajo ruski izvidniški letalniki, ruska mornarica pa je močno prisotna ob delu obale, ki ga nadzoruje Ukrajina.

Predlog Evropske komisije, ki sicer vključuje tudi postopno prepoved uvoza ruske nafte do konca leta, izključitev treh ruskih bank in prepoved oddajanja treh ruskih državnih televizij v EU, mora zdaj potrditi vseh 27 držav članic soglasno. Več držav je sicer izrazilo nestrinjanje s predlogom glede embarga na uvoz ruske nafte.

Med preostalimi posamezniki, proti katerim EU širi seznam sankcij, naj bi bili tudi vodja ruske pravoslavne cerkve, patriarh Kiril, več visokih vojaških uradnikov, ki naj bi zagrešili vojne zločine v ukrajinskem kraju Buča, ter družinski člani tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova.