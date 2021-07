Katastrofalne napovedi za Hrvaško, že razmišljajo o zaostrovanju ukrepov

Skoraj 200 novih okužb

V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem potrdili 191 novih okužb. Opravili so 4.205 testov, pozitivnih je bilo 4,5 odstotka. Število aktivnih primerov (na Hrvaškem seštejejo vse potrjene okužbe v zadnjem tednu (pri nas v zadnjih dveh tednih)) je 838, od tega se jih 122 zdravi na covidnih oddelkih. Na respiratorju je 13 oseb. Še ena oseba je umrla.



Novi ukrepi že pred koncem meseca?

Slovenija še zelena

Slovenija je trenutno na zelenem seznamu ECDC , a tudi pri nas se je, kot je potrdil direktor Nijz Milan Krek, četrti val že začel. Hitro se lahko znajdemo na oranžnem seznamu, saj je 14-dnevna incidenca na sto tisoč prebivalcev že 38 (pogoj za oranžni seznam je 50), dviguje pa se tudi odstotek pozitivnih testov.

Če še čakate na poletni oddih nekje na hrvaški obali, se utegnejo vaši načrti hitro pokvariti. Na Hrvaškem, kjer te dni dopustuje tudi na tisoče Slovencev, še kar odmevajo besede hrvaškega epidemiologa in člana vladnega sveta, da bi bilo treba turistično sezono zaključiti že v začetku avgusta, češ da v nasprotnem primeru državo jeseni čaka katastrofa. Pri naših južnih sosedih že ugibajo, ali sledi hitro zaostrovanje ukrepov.Evropski center za preprečevanje bolezni (ECDC) je prejšnji teden hrvaško obalo premestil z zelenega seznama na oranžnega, prizadevanja naših južnih sosedov, da bi ECDC Hrvaško razvrščal po županijah, pa so naletela na gluha ušesa. Iz centra so jim namreč sporočili, da bi bilo to preveč kompleksno. Vse bolj pa narašča strah, da bo obala naše južne sosede kmalu rdeča. »Lani smo zdržali do velikega šmarna (15. avgust), preden smo postali rdeči, letos ne vem, ali bomo do Nevihte (dan zmage in domovinske hvaležnosti 5. avgusta). Z našo trenutno strategijo, z Britanci ali brez njih, se bomo temu težko izognili. Britanci bodo to samo pospešili,« je pred dnevi dejal Kolarić in med drugim dodal, da bi morali za to sezono zaključiti množična druženja.Tiste turiste, ki na Hrvaško prihajajo iz držav z rdečih območij (npr. Britanci), bi epidemiolog poslati v 14-dnevno karanteno tudi, če so polno cepljeni.Njegove besede so naletele na ostre kritike predvsem med tistimi, ki si kruh služijo s turizmom. Na Hrvaškem je cepljenega 37,3-odstotka prebivalstva.Najverjetneje bodo za turiste iz rdečih držav oziroma območij uvedli obvezno testiranje ne glede na to, ali so cepljeni ali ne. Po poročanju hrvaških medijev pa pristojni pripravljajo tudi druge strožje ukrepe, ki naj bi začeli veljati še pred iztekom sedanjih, ki so predvideni do 31. julija. Najverjetneje bodo zaostrili pogoje za zbiranja, ki veljajo za najbolj tvegana. S tem želijo na Hrvaškem čim bolj podaljšati turistično sezono, ki je doslej v primerjavi z lansko potekala veliko bolje, a strah pred različicama delta in delta+ je vse večji.Direktorica zavoda za javno zdravje v splitsko-dalmatinski županijije razkrila, da na letališču, kjer izvajajo hitre teste, s temi vsak dan odkrijejo pet ali šest pozitivnih turistov. Takoj jih napotijo v samoizolacijo in opravijo še PCR-test, po 10 dneh pa jim ponovno vzamejo bris in turist lahko nadaljuje potovanje.