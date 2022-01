Katastrofa v Machu Picchuju: zalilo in odneslo je železniške proge ter mostove

Močno deževje v mestu Machu Picchu je danes zalilo in celo odneslo nekatere železniške proge ter mostove. Zaradi poplavljanja reke Alccamayo je prekinjen železniški promet do glavnih turističnih znamenitosti Peruja, poplavljene so tudi hiše v bližini reke. O morebitnih smrtnih žrtvah za zdaj še niso poročali, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Eden od dveh železniških prevoznikov v regiji Peru Rail je sporočil, da so do nadaljnjega odpovedani vsi železniški prevozi.

Machu Picchu sicer vsako leto obišče povprečno 1,5 milijona turistov. Lani je bil obisk zaradi pandemije covida 19 manjši za dve tretjini, obiskalo ga je približno 447.800 ljudi.

Do junija lani je bilo perujsko gospodarstvo v recesiji. V letu 2020 se je namreč skrčilo za 11,12 odstotka, z več kot 50-odstotnim upadom pa je bil najbolj prizadet turizem, še poroča AFP.