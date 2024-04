Kaos v parlamentu: poslanca udaril v glavo, takoj sledil vsesplošen pretep (VIDEO)

V gruzijskem parlamentu, ki je razpravljal o zakonu o tujih agentih, je izbruhnil prepir in med poslanci je prišlo tudi do prerivanja. V prestolnici Tbilisi se medtem pripravljajo na proteste proti spornemu zakonu, ki bi po zgledu ruske zakonodaje omejil delovanje iz tujine financiranih medijskih in nevladnih organizacij.

Video posnetek s seje parlamenta prikazuje poslanca opozicije, ki je s pestjo v glavo udaril poslanca vladajoče stranke, ki je sodeloval pri pripravi zakona, to pa je povzročilo prerivanje in naposled prekinitev prenosa v živo.