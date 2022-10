Znana dolgoročna napoved za zimo: takšno vreme nas čaka v Sloveniji in po Evropi

Do uradnega začetka zime sta le še dobra dva meseca in medtem ko se mnogi Evropejci morda že privajajo na jesenske rutine, je ekipa meteorologov AccuWeather pripravila napoved, kaj bo zima prinesla Evropi. Naraščajoče cene elektrike in plina po celini dodajajo težo pričakovanja zime. Obdobja hladnega vremena lahko prinesejo posledice v različnih vidikih evropskega gospodarstva, kar bi lahko imelo dolgoročne posledice na vsakdanje življenje prebivalcev, pa tudi na turizem in trgovino.

Atmosferski pojav

Meteorologi pravijo, da bo na zimsko sezono močno vplival La Niña, oceanski in atmosferski pojav, ki je hladen dvojnik El Niña. Med La Niño se nenavadno nizke temperature oceanov razširijo po ekvatorialnem Pacifiku, kar posledično ustvari povratni sistem med oceanom in atmosfero, ki lahko vpliva na vremenske razmere po vsem svetu – zlasti na zimske temperature in sneg. Klimatologi pravijo, da se La Niña še vedno krepi in naj bi se nadaljeval v preostalih jesenskih in zimskih mesecih.

FOTO: Zaslonski Posnetek

»La Niña naj bi dosegel vrhunec novembra,« je dejal vodilni mednarodni meteorolog Jason Nicholls in dodal, da naj bi se južno nihanje El Niño (ENSO) januarja vrnilo v nevtralno fazo. Kljub tej spremembi v drugem delu sezone naj bi atmosferske razmere ostale podobne La Niñi vso zimo zaradi neskladja med podnebnim pojavom in spremenjenimi vremenskimi razmerami.

Kaj to pomeni za zimsko napoved za 2022/2023 po vsej Evropi?

Glede na to, da je to že tretja zaporedna zima La Niña, je ta sezona morda precej podobna lanskemu zimskemu vremenu, a to leto vsebuje redek kos sestavljanke, ki ga zadnja leta ni bilo. »Trojna La Niña se je od začetka beleženja zgodila le trikrat, zadnja na prelomu stoletja, od leta 1998 do 2001,« je pojasnil višji meteorolog Alan Reppert. Če se ozremo nazaj na nekaj situacij v novejši zgodovini, ko so bile La Niña tri zime zapored, lahko napovedovalci analizirajo ta edinstvena leta in jih uporabijo za napovedovanje, kaj bi lahko prinesla ta zima.

Katera območja lahko pričakujejo nevihte?

Naraščajoči stroški elektrike in plina so nekatera zimska središča prisilili v dvig cen že tako dragega športa. Nekatera prezimovališča se morda sploh ne odprejo. FOTO: Getty Images/istockphoto

Južno Evropo in Balkan bodo to zimo pogosto prizadele močna neurja in splošne nevihte. Na lokacijah na Portugalskem, v Španiji, južni Franciji, Italiji, Sloveniji in na Balkanu obstaja večja verjetnost, da bodo pogostejši dež in veter kot drugje.

To bi lahko pomenilo povečano tveganje močnega dežja, zlasti v jugovzhodni Franciji, severni osrednji Italiji in na zahodnem Balkanu. Tisti, ki živijo v mestih, kot so Benetke v Italiji, bi morali to zimo pozorno spremljati morebitne nevihte na tem območju, ker je njihova lokacija ranljiva za poplave. Poplave so tako predvidene tudi v Sloveniji, posebej bodo ogrožena obmorska mesta in tista v bližini rek, ki poplavljajo. Prevladujoča južna nevihtna pot po vsej Evropi pa prinaša tudi potencial za več sneženja vzdolž južnih pobočij Alp.

FOTO: Zaslonski Posnetek

Nevihte so znane po tem, da prinašajo uničujoče vetrove, močno deževje in celo sproščanje snega na višjih legah. Lani se je veliko omenjenih neurij v Španiji in na Portugalskem zgodilo pozneje, že spomladi. Vendar pa je bilo v prvi polovici novembra v delih vzhodne Španije in južne Francije čutiti veliko sunkov nevihte Blas.

Idealni kraji za zimske počitnice

Obdobja hladnega vremena lahko prinesejo posledice v različnih vidikih evropskega gospodarstva, kar bi lahko imelo dolgoročne posledice na vsakdanje življenje prebivalcev. FOTO: Shutterstock

Gorska območja, kjer bi to zimo lahko padlo več snega na Iberskem polotoku, vključujejo Kantabrijske gore, Osrednji masiv in Pireneje v severni in osrednji Španiji. Prihajajoči vzorec bi lahko vodil do idealnih obdobij za smučišča in destinacije za zimske počitnice. Vendar pa bodo tudi nižinska območja zunaj višjega reliefa imela možnost normalnega do nekoliko nadpovprečnega sneženja, ko se bodo temperature čez zimo znižale.

Evropejci so vedno bolj zaskrbljeni, da bodo izsušena tla in izčrpani vodni rezervoarji po vsej južni Evropi potrebovali nadpovprečno količino zimskih padavin za obnovitev. S tem v mislih je zima običajno najbolj mokra sezona v tem delu celine, vzorec pa je naklonjen obdobjem nestabilnega vremena, ki bi lahko ogrozilo sedanjo sušo. Vendar ni pričakovati, da bo prihajajoči vzorec neviht popolnoma izbrisal sušo. Morda bodo potrebna leta nadpovprečnih deževnih obdobij, da se nadomesti trenutna nizka gladina vode.

Temperature bodo to zimo po vsej južni Evropi verjetno blizu običajnih do nekoliko višjih. Vendar pa lahko obdobja nestanovitnega vremena spremljajo obdobja hladnejšega vremena, poroča Index.hr.

FOTO: Zaslonski Posnetek

Letna smučarska napoved za Evropo

Medtem ko se številna smučišča po Evropi pripravljajo na morda najbolj obremenjeno smučarsko sezono od začetka pandemije koronavirusa, nekateri lastniki smučišč opozarjajo, da bi lahko bili letos nekateri vidiki smučarske izkušnje drugačni. Naraščajoči stroški elektrike in plina so nekatera zimska središča prisilili v dvig cen že tako dragega športa. Nekatera prezimovališča se morda sploh ne odprejo.

Destinacije v Franciji so se domislile več edinstvenih taktik za zmanjšanje stroškov, vključno z upočasnjevanjem hitrosti žičnic, uporabo obnovljive energije in iskanjem državne podpore. Posledično lahko stranke plačajo višje pristojbine za izravnavo preostalih stroškov.