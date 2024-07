Kakšne možnosti ima Kamala Harris proti Trumpu? To pravijo ankete

Zelo verjetno je, da bo po umiku predsedniške kandidature Joeja Bidna nova kandidatka demokratske stranke postala Kamala Harris. V tem primeru bi se morala pomeriti z republikancem in nekdanjim predsednikom Donaldom Trumpom, mnogi pa se že sprašujejo, kakšne bi bile njene možnosti za zmago v tem dvoboju.

Zaostaja za Trumpom manj kot Biden

Povprečje anket v zadnjih tednih je pokazalo, da Kamala Harris zaostaja za Trumpom za 2 odstotni točki s 46 % proti 48 %, medtem ko je Biden po hipotetičnem scenariju zaostajal za 44 % proti 47 %.

Najnovejša anketa Reutersa, ki je bila opravljena prejšnji torek po poskusu atentata na Trumpa, je pokazala, da sta Kamala Harris in Donald Trump izenačena s 44 odstotki, nekaj volivcev je bilo neodločenih.

Zanimivo je, da Harrisovi v anketah kaže bolje kot kateremu koli drugemu demokratskemu kandidatu, ki bi lahko zamenjal Bidna.

Raziskava CBS-a medtem Trumpu napoveduje 51 %, Harrisovi pa 48 % - Bidnu je napovedovala odstotek manj, proti kateremu naj bi Trump imel 52 % možnosti za zmago.

Močnejša podpora žensk, temnopoltih in mladih

Anketa, ki so jo izvedli po poskusu atentata na Trumpa in preden je Biden odstopil, je pokazala, da Harris zaostaja za Trumpom za eno odstotno točko v Pensilvaniji in vodi za pet odstotnih točk v Virginiji. V večini najpomembnejših zveznih dežel je rezultat skoraj izenačen. Njena podpora med ženskami, mlajšimi volivci in temnopoltimi volivci je močnejša od Bidnove, poroča New York Times.

Je dobro prepoznavna in bi zlahka prevzela obstoječo administracijo. FOTO: Evelyn Hockstein Reuters

Nič še ni odločeno, najprej bo treba počakati na raziskave, ki bodo preverjale razpoloženje Američanov po Bidnovem umiku in morebitno uradno potrditev kandidature Kamale Harris.

Čeprav je ta najverjetnejša zamenjava za Bidna, so nekateri poznavalci in vidni demokrati predlagali »majhne predizbore«, na katerih bi se lahko več kandidatov potegovalo za mesto demokratskega izbranca.

Harris ima veliko dobrih plati, piše Forbes. Je dobro prepoznavna in bi zlahka prevzela obstoječo administracijo. A ta izbira prinaša tudi določena tveganja, vključno z njeno negativno javno podobo in relativno nizko priljubljenostjo.