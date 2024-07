Bidna so dotolkli rezultati anket: ob 13.45 je zbral najbližje ...

Ameriški predsednik Joe Biden je v nedeljo obvestil svoje najbližje, da bo izstopil iz predsedniške tekme. Le trenutek zatem je bila odločitev javno objavljena . Tako se je odločil po 48 urah analiziranja anket in ugotovil, da je njegova pot do zmage vse bolj negotova.

Večer prej je Biden svetovalcem povedal, da bo novembra boj proti tekmecu Donaldu Trumpu nadaljeval. Po besedah ​​vira je dejal, da »gremo s polno paro naprej«. Ko se je pozneje seznanil z rezultati anket, si je premislil in k sebi poklical najožje sodelavce. Ob 13.45, nekaj trenutkov pred javno najavo, jim je povedal o svoji odločitvi.

Biden je bil v izolaciji na svojem domu v Delawaru, odkar so mu potrdili okužbo s covidom-19. Ob njem so bili dolgoletni sodelavci Annie Tomasini, Steve Richetti in Mike Donilon ter Anthony Bernal, svetovalec prve dame Jill Biden.

Ko jim je zaupal svojo odločitev, je prebral tudi pismo, ki ga je nameraval objaviti. »Prebral nam je pismo, saj je želel, da razumemo, kako razmišlja. Rekel je, da se s tem bori zadnjih 48 ur,« je dejal eden od uradnikov.

Hiter preobrat

Kmalu zatem je vodja osebja Bele hiše Jeff Zients poklical visoke uradnike in jih obvestil o odločitvi. »Večina ljudi v Beli hiši je bila presenečena.« Biden in podpredsednica Kamala Harris sta tisti dan večkrat govorila, je povedal vir. Ob 13.46 je Biden svojo bombastično odločitev sporočil javnosti.

Podpredsednica Kamala Harris bo verjetno naslednja izbira demokratov. FOTO: Saul Loeb Afp

Še posebno naj bi bil jezen na nekdanjo predsednico predstavniškega doma Nancy Pelosi, za katero so predsednikovi svetovalci verjeli, da je pritiskala k odstopu.

Nekaj ​​ur pred Bidnovo objavo so vodje kampanje zanikali poročila, da se namerava upokojiti. »To ne drži. In mislim, da je narobe ponavljati te trditve,« je v nedeljo zjutraj za MSNBC povedal namestnik vodje kampanje Quentin Fulks.