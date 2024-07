Biden odstopil od kampanje za vnovično izvolitev, tako se je že odzval Trump

Ameriški predsednik Joe Biden je odstopil od kampanje za vnovično izvolitev. Bidnovo sporočilo je prišlo po vse večjih pritiskih uglednih članov demokratske stranke, naj se umakne, potem ko se je konec junija izjemno slabo odrezal na televizijskem soočenju z republikanskim kandidatom Donaldom Trumpom.

»Mislim, da je v interesu stranke in države, da se umaknem,« je sporočil.

V njegovem taboru so potrdili, da je bila ta odločitev sprejeta z najboljšimi nameni za demokrate, navaja BBC.

V pismu, objavljenem na njegovem profilu na družbenem omrežju, je zapisal, da mu je bila največja čast v življenju opravljati funkcijo predsednika.

Bo Kamala Harris kandidirala namesto Bidna?

Zahvalil se je tudi podpredsednici Kamali Harris, ugiba pa se, da bi lahko nadomestila Bidna v tekmi za Belo hišo. Njegov odstop postavlja letošnjo predsedniško tekmo povsem na glavo, saj se bodo morali demokrati odločili, kdo bo njihov kandidat. Najbrž bo to sedanja podpredsednica ZDA Kamala Harris, čeprav enotnosti v stranki glede tega trenutno še ni.

Čeprav sem se nameraval potegovati za ponovno izvolitev, verjamem, da je v najboljšem interesu moje stranke in države, da odstopim in se do konca mandata osredotočim le na izvrševanje dolžnosti predsednika ZDA.

Del demokratov si želi, da bi na konvenciji sredi avgusta v Chicagu Bidnovi delegati izbrali najustreznejšega kandidata ali kandidatko.

Joe Biden je izrazil podporo kandidaturi podpredsednice Kamale Harris.

»Kasneje ta teden bom nagovoril narod z več podrobnostmi o svoji odločitvi. Za zdaj želim izraziti svojo najglobljo hvaležnost vsem, ki so tako trdo delali, da sem bil ponovno izvoljen. Rad bi se zahvalil podpredsednici Kamali Harris, ker je izjemna partnerica. Iskreno se zahvaljujem ljudem ZDA za vero in zaupanje, ki ste mi ga izkazali, danes verjamem, kar sem vedno verjel - da ni ničesar, česar Amerika ne more doseči - ko delamo skupaj za Združene države Amerike,« je zapisal.

Joe Biden se umika iz predsedniške tekme. FOTO: Evelyn Hockstein Reuters

81-letni Biden je bil prejšnji teden pozitiven na testu za covid-19 in po poročilih zdravnika Bele hiše dobro okreva. Ta teden se namerava srečati tudi z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem, ki bo imel govor pred obema domovoma ameriškega kongresa.

Trumpov prvi odziv

Potem ko je Joe Biden potrdil, da odstopa od ponovne izvolitve na predsedniških volitvah, je sledil odziv njegovega protikandidata Donalda Trumpa. V intervjuju za CNN je dejal, da bo Biden »zapisan kot daleč najslabši predsednik v zgodovini te države«. Je pa Trump prepričan, da bo Kamalo Harris na volitvah lažje premagal kot Bidna.

Demokratski voditelji hvalijo Bidna kot resničnega domoljuba

Vodja demokratske večine v zveznem senatu Chuck Schumer je odločitev predsednika ZDA Joeja Bidna, da odstopi od predsedniške kampanje, označil za dejanje resničnega domoljuba in ga pohvalil, da je dal interese stranke in države na prvo mesto, poroča CNN. Podobno so se odzvali drugi ugledni demokrati. »Joe Biden ni le velik predsednik in velik senator, ampak tudi izjemen človek. Njegova odločitev ni bila lahka, ampak je ponovno dal na prvo mesto državo, svojo stranko in našo prihodnost,« je sporočil Schumer, ki je bil med demokratskimi voditelji, ki so Bidna v zadnjih dneh prepričevali v odstop. Predsednik nacionalnega odbora demokratske stranke Jamie Harrison je sporočil, da je Biden veliki vodja, dober in dostojen človek, ki je veliko storil za državo in ljudi.

Republikanci, ki so računali, da se bo njihov kandidat Donald Trump pomeril z vse bolj pešajočim Bidnom, so se odzvali drugače.

»Naš predsednik je onesposobljen. Demokrati so to vedeli in so lagali Američanom. Volivci jim tega ne bodo oprostili,« je sporočil kongresnik Richard Hudson in izrazil dvom v Bidnove sposobnosti, da nadaljuje z delom na položaju predsednika ZDA do konca mandata.