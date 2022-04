Johnson v Kijevu, Britanci pošiljajo močno orožje (VIDEO)

Britanski premier Boris Johnson se danes nenapovedano mudi v Kijevu, kjer se je na štiri oči srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Johnson želi s svojim obiskom ukrajinske prestolnice prenesti sporočilo solidarnosti z ukrajinskim ljudstvom, so sporočili iz njegovega urada. Ob koncu obiska pa je napovedal dodatno vojaško pomoč.

»Zaradi odločnega vodstva predsednika Zelenskega ter nepremagljivega junaštva in poguma ukrajinskega ljudstva se odvrača grozljive načrte (ruskega predsednika Vladimirja) Putina,« je povedal Johnson po srečanju. »Ukrajina je proti vsem možnostim odvrnila ruske sile, ki so bile pred vrati Kijeva, s tem pa dosegla največji poraz vojske v 21. stoletju,« je dodal.

Na obisku je napovedal še dodatno vojaško pomoč. Ukrajini nameravajo tako poslati 120 oklepnikov in nove protiladijske raketne sisteme. Gre za dodatno pomoč ob že napovedani vojaški pomoči v petek v vrednosti 100 milijonov funtov (okoli 120 milijonov evrov).

Johnson je v Kijevu še obsodil grozodejstva v Buči. »Kar je Putin naredil v krajih, kot sta Buča in Irpin, so vojni zločini, ki so za večno očrnili njegov sloves in sloves njegove vlade,« je povedal britanski premier.

Tako ukrajinska kot britanska stran sta ob začetku obiska na Twitterju objavili fotografijo obeh voditeljev. Pomočnik Zelenskega Andrij Sibiha je ob objavi fotografije označil Johnsona za vodjo sankcij proti ruskemu agresorju.

»Premier je odpotoval v Ukrajino, da se osebno sestane s predsednikom Zelenskim v znak solidarnosti z ukrajinskim ljudstvom,« je sporočil tiskovni predstavnik britanske vlade. Voditelja bosta pozornost namenila britanski podpori Ukrajini.

V Kijevu se je sicer danes mudil tudi avstrijski kancler Karl Nehammer, v petek pa sta ukrajinsko prestolnico obiskala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.