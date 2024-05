Za podporo hodila tudi pav Tonček in nandu Nande, najmlajše navdušila Anamarija Lampič (FOTO)

Humanitarno društvo Lions klub Brnik je Pod Jenkovo lipo v Dvorjah pri Cerkljah na Gorenjskem v lepem, sončnem vremenu pripravilo 12. dobrodelno druženje Hodim, da pomagam, s katerim so zbirali sredstva za rehabilitacijo otrok s cerebralno paralizo, za učence s posebnimi potrebami Osnovne šole Helene Puhar v Kranju in za pomoč otrokom z avtizmom. Pred začetkom je zbrane nagovoril Jani Zupan, predsednik Lions kluba Brnik, in vsem zaželel dobro počutje pod Krvavcem, med gosti so bile tudi Karmen Vidmar, predsednica Gorenjske cone Lions klubov, in predstavnice sosednjih gorenjskih Lions klubov, tudi Barbara Novak iz Kamnika. Veliko zaslug za uspešno izvedbo prireditve ima prof. dr. Mitja Košnik.

Že 107 let Predsednik Lions kluba Brnik Jani Zupan: »Prvi Lions klub so ustanovili pred 107 leti v Chicagu. Danes lionizem deluje v 210 državah po svetu in ima približno 1,5 milijona članov, v Sloveniji jih je okoli 1550. Vsa zbrana sredstva so namenjena dobrodelnosti.«

Pohod je bil namenjen vsem generacijam, saj so se udeleženci s starta v Dvorjah lahko podali po treh različno dolgih poteh, in sicer na dva kilometra dolgo do gradu Strmol, kjer so pripravili iskanje zaklada, na šest kilometrov dolgo traso prek polja do Adergasa in po gozdni poti nazaj do ribnika Češnjevek ter mimo gradu Strmol v Dvorje ter na planinski, desetkilometrski pohod do Štefanje Gore. Udeležilo se jih je 200 ljudi, po koncu podviga je vse čakala topla malica, sodelovali so lahko tudi na srečelovu in v dobrodelnih družabnih igrah. Za zelo uspešno izvedbo prireditve se je vsem zahvalil Janez Cuderman, ravnatelj OŠ Helene Puhar iz Kranja: »Veseli smo, da je dogodek organiziran v spomladanskem terminu. Vsem iskrena hvala za pomoč in donatorstvo.«

Brina hodila

Športna gostja je bila letos biatlonka Anamarija Lampič, ki je pozdravila vse pohodnike, zlasti najmlajše. V pogovoru z Laro Urankar, ki je povezovala program, je zaupala, da se ji začenjajo prve ekipne priprave, vsi zbrani pa so ji zaželeli veliko uspehov v novi tekmovalni sezoni. Med udeleženci pohoda na dva kilometra je bila tudi 12-letna Brina Slivniker iz Vaš pri Medvodah, ki so jo pripeljali starši.

200 udeležencev so prešteli organizatorji.

Po uspešni operaciji leta 2016 v Ameriki in nadaljnjem zdravljenju vsako leto odpotuje na pregled čez lužo, oče Luka in mama Špela pa sta nadvse hvaležna za vso pomoč, dobrim ljudem in podjetjem za donatorstva, kar je Brini pomagalo, da je shodila. Danes že hodi z eno palico, uporablja tudi invalidski voziček, večidel poti do gradu Strmol pa je premagala peš, za kar je požela veliko občudovanja. Janez Cetin s Škofljice je prišel v družbi pava Tončka, ki je bil v soboto prvič na prostem na prireditvi med veliko ljudmi, in južnoameriškega nanduja Nandeta, oba pa sta navdušila predvsem najmlajše, tako v Dvorjah ob spomeniku skladatelja Davorina Jenka kot na gradu Strmol.



Luka in Špela sta nadvse hvaležna za vso pomoč njuni Brini.

Za najmlajše je bil pohod do Gradu Strmol zanimiv, saj so iskali tudi zaklad.

Živalska družba je bila nadvse dobrodošla.

Prvo podpisano kartico je Anamarija izročila 12-letni Brini iz Vaš pri Medvodah.